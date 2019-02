E' tornato il maltempo in Piemonte, forte rischio valanghe

TORINO - Dopo una mattinata di pausa, con sprazzi di sole in montagna, è tornato il maltempo in Piemonte, con fitte nevicate anche in pianura e nel centro di Torino. Il rischio di valanghe è «forte» (grado 4, su una scala che arriva a 5) sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie, «marcato» (grado 3) sulle Graie, Pennine e Lepontine.

Allerta valanghe in tutto il weekend

Fino a ieri, in tre giorni, sono caduti 50-70 cm di neve, a quota 2.000 metri, sulle Alpi Cozie, Marittime e Liguri, con punte di 70-90 nella conca di Bardonecchia, in alta Valle di Susa; 40-50 cm in pianura nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Resta allerta gialla maltempo - avverte Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - oggi sul Piemonte meridionale e allerta gialla valanghe in tutto il weekend.