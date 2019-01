TORINO - Altro sciopero dei mezzi pubblici in arrivo a Torino. Lunedì 21 gennaio 2019 ci sarà uno sciopero nazionale di 4 ore che potrebbe avere ripercussioni sulle linee affidate da GTT in gestione ad altre aziende, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisal.

Lo sciopero, linee interessate e linee non interessate

Lo sciopero potrà interessare le seguenti linee:

- dalle 18.00 alle 22.00: linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

- dalle 15.00 alle 19.00: linee 36 nav, 44, 69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Saranno regolarmente in servizio, in quanto non interessate dallo sciopero, tutte le linee gestite direttamente da GTT, la metropolitana e le linee ferroviarie sfm1 e sfmA.