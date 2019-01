«Ho ucciso mio figlio, venite a prendermi»: dramma a Sant’Antonino di Susa

SANT’ANTONINO DI SUSA - «Ho ucciso mio figlio, venite a prendermi»: sono queste le parole che Flavio Forla, un dentista di 70 anni in pensione, ha detto al centralino del 112. E’ successo a Sant’Antonino di Susa, in via Superga 5, alle ore 16:30. L’uomo ha ucciso il figlio adottivo, Giacomo, 36 anni, soffocandolo con un cavetto del computer.

L’omicidio

L’uomo, dopo aver contattato il 112, ha atteso in casa propria i carabinieri e non ha posto alcuna resistenza durante il fermo. Le ragioni del gesto le ha spiegate lo stesso Flavio Forla ai militari: il dentista in pensione, incensurato, ha ucciso il figlio al culmine di un litigio. Quello che si sa, per ora, è che il figlio soffriva di problemi depressivi. E’ morto soffocato, inutili i soccorsi. Seguiranno aggiornamenti.