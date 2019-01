Genovesi in coda per ricordare De André

GENOVA - Genova ricorda il «suo» cantautore a 20 anni dalla morte. La giornata dedicata a Fabrizio De André è iniziata in mattinata con una serie di proiezioni, curate da Vincenzo Mollica, di filmati di Rai Teche sul cantautore genovese ed è proseguita con un concerto evocativo dei suoi successi.

Genovesi in coda fin da mezzogiorno

Per ascoltare la «storia» di De André i genovesi e non solo si sono messi pazientemente in coda fin da mezzogiorno dopo aver assistito, alcuni decisamente commossi, ai filmati di Rai Teche proiettati anche nell'atrio di Palazzo Ducale. All'evento ha preso parte anche una piccola rappresentanza della Comunità di san Benedetto al Porto fondata da don Andrea Gallo, il «prete di strada» amico del cantautore genovese.

Il ricordo di Fabrizio De André

Nel pomeriggio, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Dori Ghezzi e Cristiano De André con Luca Bizzarri, Fabio Fazio, Neri Marcoré, Morgan, Gino Paoli e Ivano Fossati ricorderanno Fabrizio De André marito, uomo, padre e amico, oltre che uno dei più grandi cantautori della storia musicale italiana.