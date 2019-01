TORINO - Nelle giornate feriali in cui sono in vigore le limitazioni al traffico dovute all’emergenza smog (divieto di transito ai veicoli privati fino agli Euro 5 diesel e gli Euro 1 benzina) GTT ha previsto il potenziamento di alcune linee del servizio di trasporto pubblico locale nelle fasce orarie di maggior impatto per i cittadini.

Il potenziamento dei mezzi pubblici

Nella fascia oraria mattutina, dalle 7 alle 9, è intensificato il servizio sulle linee tranviarie 3, 9, 10, 13 e 15. Nella fascia oraria pomeridiana (dalle 16.30 alle 20) sono potenziate alcune linee di adduzione alle linee di forza, per agevolare il trasporto verso le zone periferiche della città e i comuni della area metropolitana. Si tratta delle linee 30 (per Chieri), 35 (per Nichelino), 45 (per Moncalieri, Trofarello e Santena), 46 (per Mappano e Leinì), 49 (per Settimo), 77 (per Venaria) e CP1 (per Collegno e Pianezza).