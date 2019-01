Bus in fiamme, Lo Russo perde la pazienza: «Basta, Lapietra vada a fare altro»

TORINO - Tagliente, diretto. E’ un attacco che non ammette interpretazioni quello che Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico a Torino, sferra a Chiara Appendino e all’assessore ai Trasporti della Città, Maria Lapietra. Il motivo? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il bus andato a fuoco oggi in via Cibrario, ma Lo Russo in fondo punta il dito contro le decisioni prese dall’assessorato negli ultimi due anni e mezzo. Tra piazza Baldissera, la gara per l’acquisto dei bus andata deserta, il caso Ztl e i mezzi andati a fuoco, Lo Russo avverte: «Basta scherzare sulla pelle dei torinesi, Lapietra vada a fare altro e venga rimossa».

«Oggi un altro bus di #Gtt è andato in fiamme e per un pelo non ci sono andati di mezzo i passeggeri. Questa volta in via Cibrario. Il sesto bus in poche settimane.

La pronta reazione dell'autista ha permesso di mettere in salvo i passeggeri e dobbiamo a lui, che peraltro è anche rimasto ferito nel tentativo di spegnere l'incendio, un grande grazie a nome della Città.

Ma questo scempio deve finire. E questo assordante silenzio dell'Amministrazione e il continuo e ormai patetico tentativo di scaricabarile della Sindaca #Appendino e dell'Assessora Lapietra deve cessare.

Chiederemo che del tema della sicurezza dei passeggeri la Sindaca venga a riferire in Sala Rossa lunedì 14 gennaio.

Ci interessa capire come sia stata possibile questa catena di eventi ma soprattutto ci preme capire cosa sta facendo davvero e nel concreto l'amministrazione comunale perché i torinesi siano sicuri.

Appendino e Lapietra non sono stati neanche capaci di portare a termine la gara di appalto per l'acquisto di nuovi bus alla quale non ha partecipato nessuno.

Mentre invece non hanno perso tempo ad aumentare le tariffe e tagliare le linee.

E oltretutto, proprio lunedì, chiederemo con una mozione di sfiducia che avevamo già depositato dopo il grande casino di Piazza Baldissera e che i grillini hanno cercato in tutti i modi di non far arrivare in Aula che l'assessore Lapietra vada a fare altro e venga rimossa

Ora basta, sulla pelle dei torinesi non si scherza più».