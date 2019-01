TORINO - Mercoledì 16 gennaio è stato indetto dai sindacati Usb lavoro privato e Ugl autoferrotranvieri uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici. Giornata nera dunque per il trasporto pubblico, che si fermerà per 24 ore, paralizzando di fatto il traffico in città. Nonostante i disagi, Gtt garantirà comunque le fasce protette dalle ore 06:00 alle 09:00 e dalle ore 12:00 alle 15:00. Anche il servizio extraurbano e i treni saranno garantiti nei seguenti orari: da inizio servizio alle 08:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

Ugl spiega i motivi della protesta

Di seguito i motivi della protesta spiegati dal sindacato Ugl: «Per l’indisponibilità dell’azienda nell’affrontare importanti problematiche». Tra queste: approfondimenti sull’applicazione del piano industriale, diritto di pasto ai posti cambio per gli autisti, tecnici e il resto del personale (richiesta inoltrata il 28.06.2018), aggressioni e problematiche sicurezza per l’utenza, il personale AAC, Autisti e presso centri servizi (richiesta inoltrata il 12.07.2018), problematiche relative a validità e rinnovo CQC (richiesta inoltrata il 09.08.2018). A questi si aggiunge la mancata rimodulazione dei contratti dei giovani autisti, contratti che presentano evidente discriminazione e differente trattamento economico».