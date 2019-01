TORINO - Ancora un autobus a fuoco a Torino: questa mattina, mercoledì 9 gennaio 2019, un incendio è scoppiato sull'autobus della linea 71 in via Cibrario, all'altezza di corso Tassoni.

Incendio e autista intossicato

L'incendio ha interessato la parte posteriore del mezzo. I passeggeri sono stati fatti scendere dall'autista in fretta e furia, per paura che le fiamme li potessero ferire. L'unica persona rimasta coinvolta è l'autista, che ha tentato di spegnere l'incendio e ha respirato fumo: per questo motivo l'uomo è stato trasportato al Maria Vittoria per accertamenti. Tempestivo comunque l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. La domanda sorge comunque spontanea: come può un cittadino privilegiare questo tipo di mezzo pubblico?