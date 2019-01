Camion a fuoco a Genova, nessun ferito

GENOVA - I vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti la scorsa notte in via al Santuario della Guardia a Genova per l'incendio di un camion. L'automezzo era parcheggiato a lato della strada quando ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti la polizia di stato e la polizia municipale che hanno avviato indagini per capire le cause del rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.