Forte sisma a Catania, almeno quattro feriti

CATANIA - Un evento sismico di magnitudo ML 4.8, è stato registrato alle ore 3.19 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L'evento - con epicentro localizzato tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi - è stato avvertito dalla popolazione. Dalle prime verifiche si registrano quattro feriti, non gravi. Segnalati crolli e danneggiamenti. ll Dipartimento continua a seguire l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Siciliana.

Borrelli in partenza per le zone colpite

A seguito dell'evento sismico di questa notte di ML 4.8, Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l'area etnea. Dopo un sorvolo dell'area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione e di verifica dell'agibilità degli edifici. Alle 5 di questa mattina Borrelli, aveva convocato il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma.