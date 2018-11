Rapallo, super gru per rimuovere gli yacht

RAPALLO - Una super gru alta 60 metri è al lavoro a Rapallo per la rimozione degli yacht e delle imbarcazioni affondate nel golfo di Rapallo a causa della mareggiata del 29 ottobre. Delle 337 barche presenti nel porto Carlo Riva devastato dalla mareggiata che ha abbattuto la diga, 138 sono rimaste a galla, 111 sono affondate, 34 sono finite sugli scogli, 52 sono introvabili e si presume siano affondate.

Al momento ne sono state recuperate 120 - Per molte imbarcazioni le operazioni sono complesse. Serviranno molte settimane per completare l'opera. Da ieri la super gru si affianca ai mezzi già presenti e operativi ed è già stata impiegata per rimuovere alcuni dei più grandi yacht. La normativa dice che la rimozione spetta al proprietario. Spiega il Comandante del Circomare Antonello Piras: «Ai proprietari sono stati inviati provvedimenti di diffida perché le loro unità rappresentano un pericolo per la sicurezza; la normativa dice che devono rimuovere le imbarcazioni nel minor tempo possibile».