Ruba la pensione a un'anziana quasi cieca: sui social la «ruspa» di Salvini

SASSARI - «Una Rom, 31 anni, 12 figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba dalla borsetta di questa anziana signora ipovedente la busta con la pensione appena ritirata. Tutto sotto gli occhi di un figlio quindicenne, che fa da palo. Ma vi pare normale??? In Italia non c'è spazio per delinquenti del genere. Ho pronta una democratica e pacifica ruspa!». Così Matteo Salvini, rilanciando un servizio del Tg4, ha commentato la notizia del furto avvenuto all'uscita delle poste di via Brigata Sassari. La vittima è una anziana ipovedente che, come ci hanno spiegato dalla Polizia municipale di Sassari, aveva appena ritirato la pensione da 600 euro.

La cronaca

La donna si era recata, come ogni mese, alle poste di via Brigata Sassari. Lì, all'uscita, è stata avvicinata da una donna di etnia rom di 31 anni. A farle da palo uno dei suoi 12 figli, un ragazzo di 15 anni. Per nascondersi ha 'usato' un altro dei suoi figli, il più piccolo, di appena 12 mesi. Lo teneva in braccio, legato al collo, e ha usato una copertina per coprirsi da passanti e telecamere. Tutto inutile, però: le immagini di sicurezza hanno ripreso ogni momento e la donna è stata fermata.

Due denunce

La donna è stata denunciata non solo per furto, ma anche per aver infranto l'obbligo di dimora ad Alghero, dove risiede. Il figlio di 15 anni è invece stato segnalato alla Procura dei minorenni. Inoltre la polizia municipale ha allertato i servizi sociali per seguire i dodici figli, tutti minori, della donna. Le modalità del furto «sono le solite», hanno spiegato gli agenti: «L'anziana ha spiegato di essere stata avvicinata dalla ragazza chiedendo l'elemosina». E mentre il figlio 15enne controllava che la strada fosse libera da occhi indiscreti, «con un gesto velocissimo e quasi impercettibile le ha sfilato dalla borsa la busta con i 600 euro appena ritirati». L'anziana si è accorta del furto poco dopo, ma la ragazza e il figlio si erano già dileguati. I due però sono stati incastrati dalle telecamere che hanno, di fatto, confermato il racconto della vittima.