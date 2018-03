ROMA - «Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra e l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato». Questa, l'indicazione del reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, in occasione dell'elezione dei capigruppo. Quello di Marcucci è anche il nome proposto da Matteo Renzi, che però alal Camera aveva indicato Lorenzo Guerini. Ma alla fine a spuntarla è proprio lui, Delrio: «una figura che unisce, non spacca e garantisce equilibrio», ha detto Dario Franceschini nel corso dell’assemblea dei deputati dem.

Forza Italia

Quanto a Forza Italia, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini sono le nuove capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato. Sono state elette per alzata di mano all'unanimità. Succedono rispettivamente a Renato Brunetta e Paolo Romani. "Eletta capogruppo di Forza Italia al Senato. Grazie a tutti i miei straordinari colleghi per la fiducia e al presidente Silvio Berlusconi, ci aspetta un entusiasmante lavoro da fare insieme», ha scrito su Twitter la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, appena eletta presidente del gruppo azzurro in Senato.