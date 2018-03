ROMA - «Sono convinto che Salvini non tradirà gli elettori che hanno votato i candidati della Lega. Ritengo un periodo ipotetico dell'irrealtà un governo Lega-M5S. Come potrebbero gli elettori del nord pensare di pagare il reddito di cittadinanza, un irreale progetto che prevede di regalare soldi a qualcuno che non lavora rispetto a un poliziotto, a un finanziere o un carabiniere che mette a rischio la propria vita?». Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ed esponente di Forza Italia, intervistato a Radio anch'io (Rai Radio1).

Partite politiche

«Che salti il tavolo fa parte delle partite politiche. E' inaccettabile che una forza politica, quando si trattare di cariche istituzionali, dica: 'No io con quelli non ci parlo perché sono brutti e cattivi'». E ancora: «Il M5S non può dire: 'Non parliamo con Forza Italia e che Forza Italia deve essere rappresentata da Salvini'».

Meloni: centrodestra resti unito

Ma dell'unità del centrodestra parla anche la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Che afferma che il suo partito «ha lavorato per l'unità del centrodestra: è fondamentale che il centrodestra rimanga unito» nella partita delle presidenze delle Camere «se come io credo debba continuare a rivendicare di avere il premier incaricato da parte del presidente Mattarella».