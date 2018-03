Roma, Giorgia Meloni presenta i parlamentari di Fratelli d’Italia

ROMA – Selfie di gruppo con l’Altare della Patria sullo sfondo. Proprio davanti al milite ignoto, Fratelli d’Italia aveva giurato solennemente agli elettori italiani di rispettare il mandato degli elettori e rifiutare ogni ipotesi di inciucio. Ora, lo spettro di alleanze extra-centrodestra si presenta proprio grazie a una legge elettorale che – come rivendica con orgoglio Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia non ha votato. Forza Italia e Pd oppure Lega e Cinquestelle? I parlamentari di Fdi sono sicuri: si deve credere fino in fondo in un governo guidato dalla coalizione di centrodestra.

«Noi, già in azione per il bene degli italiani»

Neanche è nato il nuovo governo che Fratelli d’Italia già lancia la primissima iniziativa politica della XVIII legislatura. «Noi siamo già al lavoro - ha detto Meloni - per risolvere i problemi degli italiani entro il 10 aprile, data di presentazione del Def. Abbiamo buttato giù le prime proposte, che presentiamo anzitutto alla nostra coalizione e poi alle altre forze politiche, per dare immediatamente l'idea di un cambio di passo». E così, i militanti e i dirigenti già domenica prossima saranno impegnati nei gazebo per raccogliere le adesioni a un pacchetto di proposte da portare in Parlamento immediatamente dopo l'insediamento delle Camere. Tra queste, spicca l'avvio della «tassa piatta» al 15% su quanti hanno dichiarato in più rispetto al 2017, l'abolizione al tetto per l'uso dei contanti, e il dimezzamento dei costi di accoglienza per i richiedenti asilo, a beneficio del fondo per i rimpatri e dell'aumento delle pensioni di invalidità.

La pattuglia parlamentare di Fdi

Parlando dei nuovi eletti, la leader di Fratelli d'Italia è tornata a criticare il Rosatellum, spiegando che, anche se il suo partito non è riuscito ad ottenere le preferenze, «abbiamo tenuto conto del territorio». «I problemi dell'Italia non aspettano - ha aggiunto Meloni - mentre qui continuiamo ad arrovellarci per colpa di qualcuno che ha irresponsabilmente approvato questa legge elettorale». In effetti, i numeri parlano di un piccolo exploit, visto che nel 2013 la pattuglia parlamentare di Fdi era limitata a nove deputati e a nessun senatore, mentre ora i parlamentari sono ben 50, di cui 32 a Montecitorio e 18 a Palazzo Madama, un incremento pari al 209%. In questo piccolo exploit Fdi può contare su moltissimi esordienti (33 su 50) tra cui Isabella Rauti con una esperienza da dirigente nella Pa sulle spalle e Paolo Trancassini, sindaco di Leonessa, comune colpito dal terremoto in provincia di Rieti, che non ha seguito il suo collega Roberto Pirozzi nell'operazione politica sfociata nella candidatura a governatore del Lazio.