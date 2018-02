ROMA - «Abbiamo già pronto e lo presenteremo presto appena saremo al governo un referendum perché è venuto il momento che noi italiani possiamo scegliere, votandolo, il presidente della Repubblica». Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Domenica Live su Canale 5. Poi Berlusconi ha spiegato che «i referendum saranno tre, anche contro i cambi di casacca in Parlamento e per impedire i ricorsi dopo una assoluzione in primo grado».

Nome premier c'è ma no a tritacarne mediatico

Sul candidato premier di Fi, Berlusconi ha detto: «Sono legato a un impegno che ho assunto con la persona che ho in mente come premier, non vuole che il suo nome venga messo nel tritacarne mediatico prima di lasciare l'importante incarico che svolge oggi e occuparsi della presidenza del Consiglio».