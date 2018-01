Appalti Expo, Sala rinviato a giudizio per abuso d'ufficio

MILANO - La procura generale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Giuseppe Sala, in qualità di ex amministratore delegato di Expo, a seguito della nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi. In sindaco, in particolare, risponde, in concorso con l'ex manager Angelo Paris, dell'affidamento diretto alla Mantovani Spa della fornitura di 6 mila alberi. Il primo cittadino è già a processo per falso, mentre per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta è stata chiesta l'archiviazione.

L'appalto verde

Nel mirino della procura l'appalto «verde", assegnato a luglio 2013 senza gara, dal valore di 4,3 milioni di euro (716 euro a pianta). La giustificazione addotta dai vertici di Expo era legata a motivi d'urgenza. Quattro mesi dopo, però, la ditta Mantovani stipulò un contratto di subfornitura con un vivaista per 1,6 milioni di euro (266 euro a pianta), e gli alberti vennero piantani nell’autunno del 2014. Inizialmente, la procura di Milano non aveva ravvisato illeciti e il pm aveva chiesto l'archiviazione. Tuttavia, il Gip ha respinto tale richiesta, prima che la procura generale avocasse a sé l’inchiesta

"Solo qualche trafiletto nascosto"

Il deputato M5S Riccardo Fraccaro ha commentato così la notizia: «Ancora guai per il sindaco Sala sul fronte Expo. Ma scommettiamo che la notizia oggi non sarà sui telegiornali e si guadagnerà al massimo qualche trafiletto nascosto sui quotidiani di domani? Siamo proprio curiosi di vedere come il sistema mediatico tratterà la richiesta di rinvio a giudizio della Procura generale. Stiamo parlando di un primo cittadino del Pd e dunque la grande stampa si allineerà sicuramente dietro al diktat per cui non bisogna disturbare il manovratore».

