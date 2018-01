Meloni: «A febbraio manifestazione su rispetto mandato»

ARCORE - «Fratelli d'Italia ha portato la voce dei patrioti al tavolo con gli alleati. Il più grande piano di incentivo alla natalità mai fatto in Italia, difesa del Made in Italy, riforma istituzionale con presidenzialismo e federalismo, revisione del sistema pensionistico: sono le principali richieste programmatiche di Fratelli d'Italia condivise dagli alleati. Non solo: grazie a una nostra proposta a febbraio, una volta presentate le liste, si terrà una grande manifestazione in cui chiederemo a tutti i candidati della coalizione di assumersi in modo solenne e davanti agli italiani l'impegno di rispettare il mandato ricevuto dai cittadini». È quanto dichiara il presidente di fratelli d'Italia e candidato Premier, Giorgia Meloni.