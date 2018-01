Minniti: «Serve patto globale contro le fake news»

ROMA - «I social network svolgono un ruolo sempre più importante nell'evoluzione della democrazia. Per questo nel G7 di Ischia dei ministri dell'Interno a ottobre per la prima volta i grandi provider, Google, Facebook, Twitter e Microsoft, hanno accettato di confrontarsi con i governi su come intervenire per bloccare l'uso del web per finalità terroristiche. È un primo passo, vado oltre, serve un patto tra le istituzioni democratiche e i provider contro le fake news, perché nessun Paese può farlo da solo e in modo unilaterale». Lo afferma il ministro dell'Interno Minniti in un'intervista a l'Espresso.

«Nelle stesse settimane - aggiunge - l'Italia si è data uno strumento sulla cybersicurezza, la direttiva Gentiloni, con un unico centro di coordinamento affidato al Dis e con la nomina a vice-direttore del professor Roberto Baldoni, da anni tra i massimi esperti del settore».