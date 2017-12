Toti: «Il centrodestra è vincente se ci crede»

TRIESTE - «Il centrodestra deve crederci: per tornare al governo, in Italia come in Friuli Venezia Giulia, non serve altro». Ne è convinto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che per primo ha lanciato la riscossa del centrodestra riuscendo a strappare alla sinistra un territorio importante come quello ligure.

«L'Italia ha bisogno del centrodestra»

«I cittadini del Friuli Venezia Giulia daranno il loro voto al centrodestra come fatto nelle scorse settimane in Sicilia e come fatto negli ultimi anni in molte città di Lombardia e Veneto. Per vincere non manca nulla: il centrodestra – ha rimarcato Toti – ha le personalità qualificate per formare il prossimo governo, ha idee e valori profondi. L’Italia di oggi ha bisogno del centrodestra, rimasto ormai l’unico baluardo contro l’estremismo grillino e contro l’inconsistenza del Partito Democratico e dei suoi ministri».

Bisogna voltare pagina

Toti sottolinea come l’Italia abbia sempre più bisogno di voltare pagina: «Questo è un Paese che non cresce, troppo insicuro, che non ha saputo risolvere i sui problemi profondi come l’immigrazione: è ora di cambiare dopo cinque anni di persone sbagliate. Finalmente la parola torna agli elettori».