Meloni parla da leader di coalizione e si appella ai patrioti

TRIESTE - «Fratelli d’Italia è la terza via tra i moderati di Berlusconi e le posizioni di Lega Nord: noi siamo il movimento dei patrioti, di chi mette al primo posto l’Italia e gli italiani». Giorgia Meloni parla da leader al Congresso Nazionale del suo partito, a Trieste, anticipando che «FdI sta sviluppando un programma contenente temi quali la difesa della Nazione, della sua identità, della sua economia e del suo prodotto di qualità».

L'appello ai patrioti

Meloni lancia un appello ai patrioti, «a coloro che vogliono bene all’Italia». «Fdi con questo Congresso – aggiunge – vuole fare un ulteriore balzo in avanti: dopo aver messo in sicurezza la destra italiana oggi guardiamo ai patrioti silenziosi d’Italia, a coloro che ritengono valga la pena spendersi per questa Nazione». Meloni ha assicurato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Berlusconi e con Salvini («ci sono diverse cose da chiarire», ha assicurato), ma nel frattempo ha le idee chiare sulla leadership nel centrodestra: «Voglio vincere in questa coalizione e credo sia l’unica in grado di governare nell’immediato futuro. Però le coalizioni non si fanno sul nulla, ma ci si deve confrontare sui contenuti. Io sono il candidato premier per Fratelli d’Italia e arriverò dove gli elettori vorranno farmi arrivare».

L'unico partito che non ha mai trattato con Renzi

Meloni ha definito in maniera chiara i contorni di Fratelli d’Italia: «Siamo l’unico partito che non si è mai seduto al tavolo con Renzi: chi vota Fdi sa che non saranno voti dati per fare inciuci con le due facce del centrosinistra: il Pd e il Movimento 5 Stelle».