Boldrini agli uomini: «Non restate a guardare, fate di più insieme a noi contro la violenza sulle donne»

ROMA - «Ci sono tanti uomini che vogliono bene alle donne, perchè rimangono a guardare? Non vi sembra una incoerenza che gran parte uomini che rifiutano la violenza non facciano nulla? Non dovrebbero essere con noi?» ha sottolineato la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere. Boldrini ha promosso a Montecitorio l'iniziativa #InQuantoDonna, per la prima volta l'aula di Montecitorio è aperta solo alle donne, alle vittime di violenza e a chi le sostiene. Per l'occasione, non solo l'aula, ma anche le altre sale della Camera sono state aperte per accogliere tutte coloro che hanno aderito all'invito della terza carica dello Stato. Sono oltre 1.300 le donne provenienti da tutta Italia.

L'appello agli uomini di Laura Boldrini

«Agli uomini è richiesto di fare un salto in avanti, di uscire finalmente da una mentalità che per secoli, anzi millenni ha ridotto la donna a una proprietà. Ecco perchè è fondamentale andare alle radici - ha ricordato Boldrini -, impegnarsi sul piano educativo, già in tenera età, insegnando ai bambini e alle bambine la parità di genere, il rispetto per le donne, le donne devono poter dire no ed essere rispettate».La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricade oggi, non è soltanto un'occasione per celebrare ma soprattutto per riflettere su quanto ancora manchi per garantire all'interno della nostra società una piena tutela dei diritti della donna e della sua stessa vita.

La violenza sulle donne è un problema di tutto il Paese

Quella della violenza alle donne «non è questione di donne, riguarda tutto il paese, perchè la violenza alle donne sfregia tutto il paese» ha ribadito la presidente della Camera. E proprio per questo, secondo Boldrini, «la risposta non deve essere data solo dalle donne», perché sono quasi sempre e solo loro a mobilitarsi e reagire. «Anche in quest'aula quando si parla di rilanciare l'occupazione femminile si sente ripetere 'è roba da donne', anche quando si affronta il problema legato alle storture del nostro welfare i commenti sono 'è roba da donna': non è così! E' roba di tutti, che riguarda il presente e il futuro del nostro paese", ribadisce la terza carica dello Stato.

Il ringraziamento a Mattarella

Secondo la presidente della Camera è come se di fronte a un atto di antisemitismo fossero solo le comunità ebraiche a condannarlo, anzichè l'intera società. Come se di fronte al razzismo reagisse solo chi viene colpito. «Vi rendete conto dell'incongruenza?» si chiede Boldrini. «Spiace dirlo, specialmente in quest'aula: a questo silenzio, a questa incoerenza non sfugge nemmeno il mondo politico, perciò rivolgo un grazie sincero al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha definito la violenza contro le donne con parole fermissime: 'è una ferita a tutta la società'. Mattarella ci farà l'onore di ricevere una delegazione al Quirinale: grazie presidente per stare accanto a noi».