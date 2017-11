Il «fake» della sposa bambina inganna l'Italia

ROMA - La notizia della sposa bambina di nove anni abusata dal marito trentacinquenne ieri ha scosso profondamente il Paese. Ma era una fake news. La vicenda era stata raccontata nell'articolo originale da Il Messaggero, che annunciava anche l'arresto del presunto stupratore musulmano, e poi ripresa dalla maggior parte dei quotidiani nazionali. Tra gli altri citiamo anche Libero, Il Fatto Quotidiano, Il Post, La Stampa, Il Giornale, Il Secolo d'Italia e il Gazzettino, che di solito riporta scrupolosamente i fatti della cronaca del territorio veneto. Ma la notizia è rimbalzata in poco tempo su tutte le testate più importanti ed è subito diventata virale sul web catalizzando l'attenzione delle comunità digitali.

La fake news della sposa bambina

Oggi, però, si scopre che la notizia però è falsa. Sono stati proprio i carabinieri di Padova a smentirla categoricamente ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: «Negli ultimi anni non ci siamo occupati di un caso del genere e anche se se ne fosse occupata un’altra forza di polizia sicuramente ne avremmo avuto notizia». Non siamo a conoscenza di come sia nato il fake, ma possiamo rilevare che effettivamente la notizia era molto scarna e priva di alcune informazioni fondamentali. Inoltre l’arresto dell’uomo non era stato confermato da nessuna fonte ufficiale. Nonostante questo, la notizia è stata data per buona e la maggior parte delle testate nazionali, compreso il programma radiofonico La Zanzara, sono caduti nel tranello.