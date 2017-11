Ostia, incendiato il portone del circolo Pd. Renzi: «Non abbiamo paura»

OSTIA - A poche ore dalla manifestazione contro le mafie, nella notte è stato bruciato il portone della sede del Partito democratico di Ostia. A darne notizia, stamattina, è stato il senatore dem Stefano Esposito, già commissario del partito sul litorale romano. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, per il momento contro ignoti, in relazione all’incendio di via Gesualdo avvenuto nella notte. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di incendio doloso e l’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. Nonostante la brutta avventura, i dirigenti dem assicurano che «l'impegno contro la mafia non si fermerà» e il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, non ha tardato a far sentire la sua voce.

Renzi: Il Pd non ha paura

«Un abbraccio affettuoso ai ragazzi di Ostia, il Pd non si fa intimorire, non si fa minacciare – ha detto l'ex premier durante una diretta su Facebook dal treno del partito in viaggio verso Modena - . Solidarietà al Pd di Ostia e a tutti un messaggio chiaro: il Pd non ha paura, proveranno in tutti i modi a zittirci e a tapparci la bocca ma noi non andremo avanti con grande determinazione».Alle sue parole seguono quelle del presidente del Pd, Matteo Orfini: «Sono anni che a Ostia provano a intimidirci. Lo hanno fatto anche questa notte. Ma così non fanno altro che confermare che siamo sulla strada giusta. E di certo non ci fermeremo».

Martina: Le intimidazioni non ci fermeranno

«Solidarietà ai nostri iscritti Pd, ai GD e a tutto il circolo di Ostia. Le intimidazioni non fermeranno il nostro impegno contro l'illegalità», è l'eco delle parole del vice segretario Maurizio Martina. «A Ostia continueremo a batterci per la legalità senza farci intimidire dalla violenza. Solidarietà e vicinanza al circolo di Ostia a cui hanno bruciato il portone questa notte, al termine della manifestazione contro la mafia», scrive su twitter anche il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato. Solidarietà al circolo PD di Ostia «vittima stanotte di un attentato vigliacco, dopo la straordinaria manifestazione per la libertà di informazione - aggiunge Ermete Realacci -. Nessuna intimidazione può fermare la democrazia».

Boldrini: Lo Stato c'è e continuerà ad esserci

E il coordinatore dem, Lorenzo Guerini, osserva: «Quanto accaduto al nostro circolo di Ostia Antica è l'ennesima dimostrazione della gravità della situazione. Nel rivolgere la nostra solidarietà a quanti, con coraggio e dedizione, animano l'attività del circolo, oggetto di quella che sembra essere una vera e propria intimidazione di stampo mafioso, ribadiamo che noi non arretriamo». Anche la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha commentato l'episodio via Twitter: «I nuovi atti di intimidazione messi in atto ad Ostia tra ieri sera e e questa notte non faranno che rafforzare il nostro impegno per la legalità e il rispetto delle regole. Lo Stato c'è e continuerà ad esserci, solidarietà al Pd e a La7» .