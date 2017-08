Campidoglio, Mazzillo silurato: nuovo assessore al Bilancio è il livornese Lemmetti

ROMA - Un rientro a Roma turbolento, quello di Virginia Raggi, che ha confermato le voci a proposito del siluramento dell'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo, subito sostituito dal "livornese" Lemmetti. "Do il benvenuto nella mia squadra a Gianni Lemmetti. Da oggi si occuperà di bilancio e dei conti di Roma. Abbiamo davanti un sfida importante e allo stesso tempo difficile: rilanciare la nostra città e risollevarla dal baratro in cui l'hanno gettata" ha scritto su Facebook la sindaca, confermando i rumours esplosi in giornata.

Perché Lemmetti

«Negli ultimi tre anni Lemmetti ha ricoperto l'incarico di assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Livorno dove ha contribuito a trasformare l'Aamps, azienda partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da una macchina inefficiente con oltre 40 milioni di euro di debiti in una realtà solida che nel 2016 ha addirittura prodotto 2,3 milioni di euro di utili. L'Aamps oggi è un'azienda capace di stare sul mercato con le proprie gambe e in grado di creare un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti che, anche grazie all'introduzione della raccolta porta a porta, porterà nei prossimi anni allo spegnimento dell'inceneritore di Livorno», racconta Raggi.

Mazzillo ringraziato e silurato

Le indiscrezioni parlano di alcune divergenze tra l'assessore uscente e la sindaca, che però sorvola sull'argomento con i ringraziamenti di rito: «Voglio ringraziare Andrea Mazzillo per il lavoro portato avanti finora sulla base di un progetto che abbiamo condiviso, quello del nostro programma di governo che continua con lo stesso impeto ed entusiasmo dell'inizio», aggiunge la sindaca pentastellata, concludendo: «Confermo la stima personale nei confronti dell'ex assessore, ma la priorità resta quel progetto che ha portato il M5S in Campidoglio».