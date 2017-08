Sindaci leghisti in prima linea contro l'accoglienza imposta: multe fino a 5000 euro a chi ospita migranti di nascosto

ROMA - Sindaci leghisti contro il continuo arrivo di immigrati nei loro comuni. Diversi primi cittadini del Carroccio in Lombardia hanno unito le forze nel tentativo di contrastare i diktat delle Prefetture e del ministero dell'Interno, e scoraggiare chiunque voglia ospitare migranti, senza comunicarlo al Comune. «In questi giorni i sindaci della Lega, in Lombardia, hanno emanato un’ordinanza che prevede sanzioni fino a 5.000 euro per quei soggetti privati che non comunicano la partecipazione ai bandi delle prefetture per l'accoglienza degli immigrati richiedenti asilo», ha spiegato Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda. «Le leggi sono chiare, i sindaci sono autorità sanitarie locali e autorità di pubblica sicurezza. E’ impensabile che prefetti e privati li scavalchino sistematicamente scaricando sui Comuni centinaia di persone che, dopo pochi mesi, andranno a bussare alla porta del sindaco per chiedere assistenza» aggiunge.

Sindaci leghisti in prima linea

L'«apripista» è stato il sindaco leghista di Palazzago, subito seguito a ruota da diversi colleghi. Nelle prossime settimane, poi, l'ordinanza sarà adottata da tutti i sindaci leghisti lombardi. "Non possiamo tollerare che i sindaci siano scavalcati nella gestione dell'arrivo degli immigrati dai Prefetti e dai privati". Non è la prima iniziativa di questo genere da parte di primi cittadini del Carroccio. Lo scorso anno proprio di questi tempi, ad esempio, I sindaci lombardi della Lega presentarono il conto al ministro dell'Interno e chiesero il rimborso delle spese sostenute dalla polizia locale per l'identificazione degli immigrati privi di documenti e di permesso di soggiorno, per un totale di 460 euro a persona. L'idea è stata del sindaco di Saronno Alessandro Fagioli della Lega. Una proposta subito sposata dal segretario della Lega Lombarda, e imitata da altri primi cittadini del Carroccio.

Ma anche sindaci Pd protestano

Ma non sono solo i sindaci leghisti a ingaggiare un braccio di ferro con Prefetture e istituzioni romane sull'accoglienza. Ha fatto scalpore, ad esempio, l'uscita della sindaca Pd di Codigoro, che ha proposto di alzare le tasse a chi ospita migranti. E ancora, il sindaco di Besnate (Varese) Giovanni Corbo, che ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il «mancato rispetto della quota nazionale di tre richiedenti asilo ogni mille abitanti».