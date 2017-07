Il leader del centrodestra è Salvini: lo dice il sondaggio di Ixè

ROMA – Salvini è il leader del centrodestra. A scrivere – forse – la parola fine alla faida intestina tra il presidente di Forza Italia e il segretario del Carroccio per la leadership del centrodestra è l'ultimo sondaggio di Ixé commissionato da RaiTtre per la trasmissione Agorà. I risultati dell'indagine condotta su un campione casuale probabilistico di 1000 soggetti maggiorenni (su oltre 9mila contatti complessivi) sono stati pubblicati nelle scorse ore e inequivocabilmente incoronano Matteo Salvini candidato premier della coalizione. Dall'analisi in questione emerge infatti una posizione dominante da parte della Lega Nord e del suo segretario: è considerato il vero leader degli italiani da circa un elettore conservatore su due (il 49% dei votanti). Mentre Silvio Berlusconi ha ottenuto solo il 31% dei voti degli elettori del centrodestra.

Ixé incorona Salvini leader della coalizione

Matteo Salvini riscuote comunque un buon successo anche tra coloro che non si definiscono elettori di centrodestra. Il segretario del Carroccio, infatti, è stato individuato come possibile candidato premier del centrodestra anche dal 38% degli italiani non schierati per la coalizione. Il presidente di Forza Italia, invece, ha ottenuto solo il 26% di questi voti. Più in basso nella classifica compare anche il nome della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che però riesce a ottenere solo il 6% dei voti degli elettori del centrodestra e il 7% del totale dei voti di tutti gli elettori: sono in pochi a ritenere che possa svolgere il ruolo di leader della triplice alleanza e quello di premier.

Berlusconi recupera terreno

I risultati del sondaggio Ixé lasciano pochi dubbi sul futuro della leadership, eppure Salvini ha di che preoccuparsi e la battaglia con Silvio Berlusconi potrebbe essere destinata a durare ancora a lungo. Soprattutto perché è proprio l'analisi condotta per Agorà a certificare che Forza Italia ha recuperato terreno nelle ultime settimane nei confronti della Lega Nord. Il trend più recente evidenzia un'accelerazione del gradimento di Silvio Berlusconi tra gli elettori italiani. Il dato che lo riguarda è aumentato rispettivamente di ben 5 e 8 punti percentuali nel giro di due sole settimane. La battaglia per la leadership, quindi, non solo è ancora aperta ma potrebbe protrarsi a lungo. Anche perché almeno un italiano su due preferirebbe arrivare alla fine naturale della legislatura e posticipare il ritorno alle urne.