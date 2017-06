Se ne va Giuda, arriva Caronte: temperature da inferno nei prossimi giorni

ROMA – Ma quanto caldo fa? Tanto, troppo. Questa la caratteristica di un inizio estate che si preannuncia rovente come non mai. Se già l’anticiclone Giuda aveva dato un assaggio di quanto poteva essere ‘traditore’, ecco arrivare l’infernale Caronte – il cui nome non poteva essere azzeccato. I meteorologi prevedono che la colonnina di mercurio sia destinata ad alzarsi, piuttosto che abbassarsi, con temperature percepite che arriveranno anche a 42 gradi, in particolare al Centro-Sud. Ma anche le altre regioni non se la passano meglio, con medie di 37-38 gradi Centigradi a partire da venerdì e raggiunte entro la giornata di domenica. Il weekend si preannuncia dunque bollente, africano.

La grande afa

A condurre il gioco del gran caldo sarà principalmente l’afa, favorita dall’alto tasso di umidità – che è in costante crescita. La colpa è della massa d’aria calda che giungerà dall’Africa tra il 28 e il 29 giugno, direttamente dal deserto, in particolare quelli di Algeria e Libia. «Da mercoledì per il rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale assisteremo a un disagio crescente sia per le temperature diurne che notturne – si legge su Meteo.it – l’ondata di caldo in arrivo sarà più intensa delle precedenti sia come intensità del fenomeno che come durata».

Le previsioni per il weekend§

Di seguito le previsioni per il weekend de iLMeteo.it.

La situazione è questa: l’anticiclone Caronte ha sostituito Giuda. Questo nuovo anticiclone trasporta masse d’aria dal deserto libico-algerino verso l’Italia.

Per questo motivo si prevede per sabato 24 giugno, un «super-caldo e tutto sole con l’anticiclone africano Caronte. Le temperature oscilleranno tra 36-40 °C diffusi sulla Pianura Padana, specie centro orientale. Qualche raro acquazzone pomeridiano sui rilievi dell’alto Adige e sul Bellunese».

Domenica 25 giungo, ancora «super-caldo e tanto sole con l’anticiclone africano Caronte. 36-39 °C diffusi sulla Pianura Padana, sul medio Tirreno, Sardegna, Puglia. Temporali sparsi sull’arco alpino.

Le temperature saranno «molto calde e con valori superiori ai 35/36 °C su molte città del Nord, Puglia e Marche settentrionali, inferiori di qualche grado al Centro-Sud».