Uomini e Donne, bebè in arrivo per Cristian e Tara la storica coppia del talk?

ROMA – C’è una coppia di Uomini e Donna che è senza dubbio una delle più unite. A formarla sono Cristian Gallella e Tara Gabrieletto ex tronista lui ed ex corteggiatrice lei, dopo essersi sposati hanno scelto di allontanarsi dai riflettori del mondo dello spettacolo per ritagliarsi una vita semplice, tranquilla. Trasferitisi a Roma, i due giovani si sono messi alla ricerca di un locale che fosse adatto per aprire un ristorante o un bistrot, che avrebbero poi gestito insieme, in un sodalizio non solo sentimentale ma anche professionale. In un’intervista al settimanale Vero, Tara Gabrieletto ha confidato di essere molto felice della sua nuova vita accanto a Cristian, ma che è sempre molto impegnata. «Oggi mi trovo molto più a mio agio se sono dietro al bancone di un bar e la gente non mi riconosce rispetto a quando vado a fare un’ospitata in televisione – dichiara Tara – Non è un caso se in cinque anni ne ho fatte pochissime».

Ho una casa da mandare avanti

Come nelle migliori tradizioni famigliari, anche la moglie di Cristian Galella ci tiene a fare la sua parte di ‘donna di casa’. «Sono impegnata nel mandare avanti la nostra casa – afferma nell’intervista – Ho tre cani, due gatti, lavo, stiro e pulisco». Ma la sorpresa riguarda il possibile arrivo di un piccolo Galella. Tra i progetti della coppia, infatti, pare ci sia anche quello di allargare la famiglia: «L’anno prossimo ci piacerebbe allargare la famiglia. Per questo spero che quest’anno si concretizzi il progetto legato alla nostra attività». Insomma, da coppia, Cristian e Tara potrebbero presto divenire un trio e, chissà, in futuro anche un quartetto.