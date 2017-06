Meteo: ci aspetta un’estate bollente. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

ROMA – Per la verità, tecnicamente non siamo ancora in estate – per lo meno fino alla prossima settimana. Nonostante ciò, le temperature africane fanno pensare che ci siamo in pieno. E, a quanto pare, la situazione non promette nulla di buono. Prepariamoci a bollire.

Andremo a fuoco

I meteorologi hanno in serbo un vero e proprio bollettino di guerra, rosso fuoco. Se già ora stiamo boccheggiando, non speriamo – così dicono – che tra un po’ vada meglio, anzi… Secondo le prime previsioni a lungo periodo dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), l’estate 2017 sarà rovente, con un caldo eccezionale proprio in Italia tra fine giugno e anche per i mesi di luglio e agosto.

L’Italia sarà un forno

In base ai dati acquisiti e le previsioni basate sulla media degli ultimi trent’anni, le previsioni, come accennato, non sono proprio rosee; anzi il colore tende più al rosso scuro – il che significa temperature da forno. Come specificato dai meteorologi, un colore rosso scuro, infatti, indica temperature superiori alla media di 2-3 gradi – che è moltissimo. A esserne interessate maggiormente saranno le regioni del Nordovest (che in genere dovrebbero essere più fresche), ma anche Toscana e Sardegna.

Un Italia «a colori»

L’Italia, quanto a colori, nelle previsioni si piazza con dei bei arancione e rosso. Che nient’altro stanno a indicare un caldo anomalo e superiore di almeno 2 gradi rispetto alla media. Tradotto in cifre si parla di temperature intorno ai 30-34 gradi centigradi. E il tutto per un periodo di tempo abbastanza lungo, tanto da farci letteralmente bollire. Infine, gli esperti rigirano il coltello nella piaga informandoci che se speriamo in un po’ di frescura con qualche temporale, le precipitazioni previste sono sotto la media, specie in zone come il NordEst. Insomma, se già non l’abbiamo fatto, facciamo la scorta di ventilatori, condizionatori e altri rimedi per rinfrescarci un po’.