Comunali, Meloni: E' la chiarezza che paga, non gli inciuci. M5s? Un bluff

ROMA - Giorgia Meloni commenta i risultati delle amministrative dal suo profilo Facebook, mentre i dati mostrano un centrodestra capace di affermarsi quando corre unito. «Due dati», scrive la leader di Fratelli d'Italia, «stanno emergendo dal voto amministrativo: il primo è che pare che i cittadini comincino a capire il bluff del M5S. Il secondo è che quando il centrodestra fa il centrodestra raccoglie la fiducia dagli italiani. È la chiarezza che convince, non gli inciuci».

Unità, chiarezza e niente inciuci

Questa dunque, si legge tra le righe, dovrebbe essere anche la formula da usare in vista delle elezioni politiche: un «patto» tra i partiti di centrodestra che escluda qualsiasi prospettiva di inciucio con il Pd di Matteo Renzi, e che presenti con chiarezza la propria idea di Italia. Alla vigilia delle elezioni, Meloni, sempre dalla sua pagina Facebook, aveva incoraggiato gli italiani a esprimersi alle urne per scegliere i propri sindaci: «Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati di Fratelli d'Italia. Agli italiani dico: partecipate, votate, scegliete chi debba governare la vostra città. L'unico modo per migliorare la qualità della democrazia è interessarsi alla politica».

Il commento di Giorgia Meloni sulle elezioni comunali, pubblicato sul suo profilo Facebook (Pagina Facebook Giorgia Meloni)

Salvini: unità e guida leghista. Ma cosa ne penserà Berlusconi?

L'analisi del voto della Meloni è sostanzialmente condivisa da Matteo Salvini, che con la presidente di Fratelli d'Italia condivide una visione sovranista del centrodestra italiano, per la quale insieme i due leader politici hanno combattutto diverse battaglie. «Il centrodestra vince quando è unito e a traino leghista, e lo dico con il massimo rispetto», ha dichiarato Salvini. «Valutiamo i dati», ha aggiunto, «ma è importante una coalizione con idee chiare e non avere tentazioni renziane e inciuciste». E' dunque possibile che queste elezioni saranno la chiave di volta che consentirà al centrodestra italiano di prendere una direzione chiara e univoca in vista delle politiche. Ma cosa ne penserà in proposito Silvio Berlusconi?