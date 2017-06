Meloni contro Raggi in Campidoglio: «Dare le case ai Rom è razzismo contro gli italiani»

ROMA – Flash mob in Campidoglio di Fratelli d'Italia contro il piano per il superamento dei campi Rom presentato dalla giunta Raggi. Si è svolto ieri pomeriggio e in piazza c'era anche la presidente Giorgia Meloni, vicino al cartonato sul quale era disegnato il profilo della sindaca di Roma col naso da Pinocchio. La proposta del Movimento 5 stelle, d'altronde, che prevede un bonus di 800 euro a nucleo familiare ogni mese per pagare le case ai Rom, ha fatto indispettire non pochi romani. Secondo FdI «é razzismo contro gli italiani» e «i grillini hanno superato le giunte di sinistra scavalcando i diritti degli italiani» perché quella della sindaca Raggi è una proposta «irricevibile». Mentre sullo striscione di Fratelli d'Italia preparato per il flash mob campeggia ancora la scritta «Case ai Rom, sfratti ai romani #raggirati».

Meloni: Razzismo contro gli italiani

«È la vergogna del Movimento 5 Stelle che propone investimenti in favore di Rom e Sinti fino a 10 mila euro a famiglia, l’inserimento abitativo o lavorativo – ha denunciato l'onorevole Giorgia Meloni dalla piazza del Campidoglio -. Peccato che la stessa Amministrazione ai cittadini romani non dia assolutamente niente». La presidente di FdI ha raccontato quindi le storie di alcuni cittadini abbandonati dalle istituzioni: come Manuel, sfrattato da una casa popolare con 2 figli tra i quali una bambina di 11 anni con invalidità al 100%, o come Gianni che vive dentro a una roulotte. Nessuno ha proposto di pagare l'affitto per questi due cittadini romani.

Prima i romani

E poi c'è Enrico, «a cui il Municipio dei 5 Stelle ha proposto di andare a vivere dentro un campo Rom, che probabilmente è quello che ai romani converrà fare» tra poco, ha sottolineato la Meloni. «Faremo ostruzionismo in Aula con i nostri emendamenti – ha proseguito la leader di Fdi - cercheremo di applicare ancora una volta il nostro principio prima i romani e di mandare avanti una proposta per il superamento e la chiusura dei campi». Un progetto che però non prevede affatto «di dare ai Rom le case o i soldi per comprarsele», ha concluso la Meloni.

Salvini: Follia 5 stelle

Anche il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, è intervenuto nel dibattito ribattezzando il piano della giunta Raggi «una follia 5 stelle». Il leader leghista ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Facebook sottolineando che il «Piano Rom» del sindaco Raggi prevede un contributo fino a 10.000 euro a famiglia per pagare affitto e bollette, e fino a 5.000 euro per l'avvio di piccole realtà imprenditoriali. Sono previste poi la legalizzazione di "mercatini dell'artigianato" - «o del rubato?» , si chiede Salvini - e la regolarizzazione dei "riciclatori di metallo" - «o ladri di rame?», si domanda ancora il leghista. «Costo previsto per l'operazione quasi 4 milioni di euro dell'Europa, quindi soldi nostri», ha concluso il segretario del Carroccio.