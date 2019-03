Servizi online: i motivi per cui dovresti portare Internet in casa tra intrattenimento, sicurezza e burocrazia

La rete Internet è una di quelle invenzioni che ha cambiato moltissime delle nostre abitudini negli ultimi tempi: da quando il web è entrato a far parte della nostra vita, difatti, la situazione è cambiata in modo radicale, tanto che oggi , anche volendo, non si potrebbe più tornare indietro.

Attualmente Internet è diventato sempre più indispensabile, visti i servizi e le altre tecnologie che permette di avere sia in mobilità, sia in casa. Ecco perché oggi scopriremo alcuni motivi per cui la connessione web è ormai fondamentale.

Intrattenimento online: dalla tv al tablet, oggi le serie e tantissimi contenuti video passano sempre più spesso attraverso la rete internet.

Questo è testimoniato anche dalla grande crescita dei servizi on demand: secondo la ricerca condotta da ITMedia Consulting, si stima che entro l’anno 2021 i ricavi dei portali di streaming aumenteranno di oltre il 12%. Insomma anche nei prossimi anni il settore continuerà a crescere, anche se non più ai ritmi vertiginosi registrati fino ad oggi.

Naturalmente i ricavi del settore provengono soprattutto dagli abbonamenti che gli utenti sottoscrivono con le varie piattaforme, destinati a crescere nel prossimo futuro: entro il 2021 rappresenteranno infatti l’81% delle entrate di queste società.

Qui va sottolineato anche il merito della sempre maggiore copertura di rete e velocità di navigazione, che permette una visione più fluida e in super alta definizione 4K.

Casa tecnologica e sicura con la domotica: Internet ha portato le nostre case nel futuro, dato che ci dà la possibilità di connetterle in rete, rendendo molti dispositivi accessibili anche da remoto.

Un esempio chiaro di ciò viene dato dagli elettrodomestici smart, che possono essere gestiti a distanza tramite le app per cellulare. Ma la domotica, oltre che per un aspetto di comfort, è fondamentale anche per la sicurezza: vi basti pensare che oggi, con una minima spesa, si può dotare la propria casa di una telecamera wireless come quella di Live Protection che consente di osservare tutto ciò che accade in casa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo in cui ci si trovi.

Un tempo infatti erano richiesti interventi murari per passare cavi e collegamenti in tutta la casa, mentre oggi grazie alla rete e al wifi si possono disporre i dispositivi smart nei vari punti della casa.

Pratiche burocratiche e pubblica amministrazione: oggi anche la PA si sta muovendo in direzione del digitale, andando incontro alle esigenze dei cittadini italiani 2.0.

Questo è testimoniato dal successo di servizi come ad esempio PagoPA, ormai molto utilizzato dalle famiglie della Penisola. Si tratta di una piattaforma che consente alle persone di effettuare online i pagamenti rivolti alle Pubbliche Amministrazioni: un set che include i bolli, insieme all’F24 e alle multe.

Poi si passa allo Spid: il sistema unico di identità digitale che oggi entra di frequente nelle conversazioni degli italiani dato che è obbligatorio dotarsene per richiedere il reddito di cittadinanza. Si tratta di una vera e propria carta d’identità digitale, che fra l’altro diventerà sempre più indispensabile per poter richiedere servizi o per sbrigare pratiche burocratiche.

Bastano questi tre esempi per farsi un'idea della grande importanza di Internet: dalla pubblica amministrazione fino ad arrivare alla domotica e allo streaming, fare a meno del web è sempre più complicato.