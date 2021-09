Cam.TV: il social per monetizzare le proprie passioni su una piattaforma All-in-One

Continua a crescere ed evolversi Cam.TV, l'innovativa piattaforma social nata in Italia nel 2018 e rivolta a tutti coloro che desiderano monetizzare direttamente le proprie passioni e competenze su un’unica piattaforma digitale. Cam.TV è infatti un vero e proprio marketplace della conoscenza, facile da usare e aperto a tutti: chiunque può registrarsi ed accedere gratuitamente, indicando i propri interessi e le proprie passioni. La piattaforma ha l'aspetto di un social network tradizionale: nella bacheca di ogni utente compaiono i contenuti pubblicati dai cosiddetti Creators, che possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma.

Sì, perché a rendere unico questo social network è anche questo: i «like» valgono denaro perché corrispondono sostanzialmente a delle donazioni volontarie da parte di altri utenti, che dimostrano in tal modo di apprezzare il contenuto proposto. Cam.TV è un social media basato sull'utilizzo della blockchain e di una criptovaluta creata appositamente per la condivisione dei contenuti online, il LKSCOIN. I pagamenti tra gli utenti sono dunque immediati, peer to peer e certificati. Oltre che sicuri.

Come guadagnare condividendo le proprie passioni

Al giorno d'oggi le piattaforme social sono ormai conosciute ed utilizzate da milioni di utenti in tutto il mondo e tutti hanno la possibilità di pubblicare contenuti: fotografie, video, pensieri e riflessioni che però di fatto una volta postati diventano di proprietà della piattaforma. L’obiettivo di Cam.TV, rispetto alla maggior parte delle piattaforme tradizionali, non è di raccogliere dati dei suoi utenti ma di attribuire un valore alle loro competenze e passioni.

Cam.TV è a tutti gli effetti un marketplace della conoscenza, un social network che integra il marketing funnel in un’unica piattaforma: dalla promozione, all’erogazione del servizio, al pagamento all’incasso del compenso professionale. È una piattaforma «All-In-One» accessibile a tutti, democratica e facile da usare in cui la monetizzazione avviene in forma diretta e disintermediata.

I creators registrati su Cam.TV sono liberi di pubblicare i propri contenuti all'interno della propria pagina e di decidere in totale autonomia se ricevere solo delle donazioni libere sotto forma di like oppure se quotare con un prezzo fisso la fruizione dei propri contenuti. In tutti i casi, le transazioni sono basate sulla tecnologia blockchain che consente di effettuare pagamenti immediati peer to peer certificati. Il riscatto del denaro da parte dei Creators può poi avvenire in differenti modalità: mediante trasferimento sul proprio conto corrente, con il salvataggio sulla Cam.TV Mastercard oppure attraverso la conversione in LKSCOIN.

Da social network a social company

Il 2 giugno 2021 Cam.TV ha lanciato la nuova campagna di crowdfunding internazionale studiata per espandere le funzionalità della piattaforma e per offrire contemporaneamente un’ulteriore possibilità di guadagno ai Creators.

La raccolta di fondi attraverso cosiddetta Security Token Offering si basa sull'emissione, sotto forma di token, di diritti di partecipazione al fatturato di Cam.TV. Il social network in sostanza sta vendendo attraverso l'emittente Digital Fastlane fino a 43.750.000 euro di diritti di security token, suddivisi in un massimo di 35.000.000 di pezzi singoli del valore nominale di 1,25 euro ciascuno. Questi token danno un diritto di partecipazione al fatturato di Cam.TV a partire dal gennaio 2022.

Si tratta di una raccolta prima e unica nel suo genere che può vantarsi di essere totalmente conforme alle normative europee, essendo la STO regolata dall’autorità di vigilanza austriaca FMA.

Già nel maggio 2018 Cam.TV aveva chiuso un crowdfunding da oltre 3 milioni di euro, con una campagna «donation reward» che è passata alla storia tra le più importanti e significative in Italia ed Europa in quanto riuscì a superare il traguardo iniziale di 500k di euro e coinvolgere oltre 5.400 sostenitori.

Oggi la piattaforma conta un totale di oltre 400 mila iscritti, circa 6 mila abbonati e un numero di transazioni pari a oltre 19 milioni.