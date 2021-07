Come scegliere Il giusto fornitore di servizi proxy?

La scelta del proxy ideale è davvero importante. Uno degli errori più comuni è avvicinarsi a servizi poco affidabili per la propria attività. Se si prevede un utilizzo continuativo e si vogliono evitare interruzioni, blocchi e possibili problemi durante fasi di scraping, è sicuramente necessario direzionare la propria attenzione verso servizi proxy sicuri. Questo articolo nasce proprio con lo scopo di aiutare chi si avvicina alla scelta di un proxy, tenendo in considerazioni tutti i fattori più importanti in modo da rendere questo processo il più semplice possibile.

Fattori di scelta fondamentali

La scelta di un proxy di qualità richiede una certa attenzione rivolta verso tutti quegli elementi complici della dell’efficienza finale del servizio. Ecco perché abbiamo pensato di elencare quelli che a nostro parere risultano di centrale importanza quando ci si approccia alla scelta di un provider di servizi proxy affidabile e professionale. Per quanto riguarda, ad esempio, i proxy residenziali, è bene tenere a mente che questi sono tra tutti, le tipologie di proxy più soggette a problemi di violazione etica, questo proprio per il fatto che la maggior parte di questi proxy vengono realizzati instradando il traffico internet attraverso dispositivi fisici che appartengono generalmente a persone comuni. Un servizio proxy di alto livello tiene cura dei diritti di ciascun partecipante alla rete proxy residenziale. Per aiutare l’utente durante il percorso di scelta, ci sentiamo di fare riferimento a questa recensione di Oxylabs, azienda lituana provider di proxy operante dal 2015 che si mantiene ad oggi ai vertici di affidabilità, professionalità e rispetto etico.

Posizioni ed affidabilità

Pianificare è sempre una cosa buona, soprattutto in ambito di web scraping. Chi non vorrebbe evitare problemi durante la propria attività? A tale scopo è di fondamentale importanza orientarsi verso fornitori di servizi proxy con un'ampia selezione di posizioni. Scegliendo aziende che mettono a disposizione grandi pool di IP residenziali mediante dispositivi e connessioni di rete a livello consumer, si sceglie di orientarsi verso una maggiore affidabilità dei servizi.

Etica

Come già accennato, in ambito di proxy residenziali, l’approccio del provider dei servizi può segnare una netta differenza. Tutti i proxy residenziali messi a disposizione da Oxylabs provengono da soggetti pienamente consapevoli che scelgono di diventare parte di una grande rete residenziale. Si tratta sempre ed in ogni caso di individui consenzienti e consapevoli che acconsentono che una parte del loro traffico internet e parziali quantità di risorse hardware dei propri dispositivi vengano condivisi per svariate tipologie di utilizzi aziendali. Questi proxy permettono di instradare il traffico internet attraverso la rete ISP dell’utente che decidere di prendere accordo di partecipazione alla relativa rete residenziale. L’azienda lituana Oxylabs a tal proposito garantisce la massima attenzione e cura, salvaguardando elevati standard etici e di trasparenza.

Tassi di successo

È importante avere presente che i migliori fornitori di proxy offrono solitamente percentuali di successo superiori al 90%. Questo è infatti indispensabile quando si vuole evitare possibili rallentamenti dovuti a problemi di connessione o timeout. Una insufficiente affidabilità della rete è capace di compromettere fattori molto importanti come la velocità. Rendere noto il tasso di successo è sinonimo di trasparenza e qualità da parte dell'azienda che eroga il servizio.

Presenza sul web

Da quanto tempo è in attività il provider del servizio proxy che si intende scegliere? Ed ancora, quali sono le aziende partner con cui collabora? Qual è la qualità delle recensioni dei loro clienti che è possibile reperire in rete? Tutte queste domande - che è sempre bene porsi durante il percorso di individuazione del fornitore adeguato - possono aiutare ad orientare la propria scelta in modo da poter valutare adeguatamente il servizio di cui si intende usufruire.

Chiarezza essenziale

Verificare la presenza di documentazione messa a disposizione dal fornitore è un'ulteriore prova a favore della professionalità. La presenza di istruzioni da seguire non è cosa da poco per chi sceglie un servizio proxy professionale: un'immagine chiara rappresentata dal provider dei servizi verso cui ci si sta orientando è un grande esempio di affidabilità.

Assistenza continuativa

È bene informarsi riguardo l’assistenza che viene offerta dall’azienda che eroga il servizio proxy. È davvero sostanziale la differenza che può fare un supporto messo a disposizione in maniera ininterrotta da un provider che si impegna ad essere presente per il cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondendo ad ogni possibile necessità che egli possa avere.

Garanzia di rimborso

Questo è un elemento di grande importanza durante la fase di scelta. Un provider capace di fornire una garanzia di rimborso è senz’altro un provider che si pone in maniera professionale nei confronti del cliente. La garanzia di rimborso può essere variabile da fornitore a fornitore. Nonostante ciò, riteniamo che la possibilità di poterne usufruire sia da considerarsi come un altro elemento altrettanto essenziale che contraddistinguere la serietà di un provider di servizi.