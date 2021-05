MyLotteries, come funziona e quali servizi offre l’app dedicata al gioco digitale

Le nostre abitudini sono cambiate e sono diventate ogni giorno un po’ più digitali. Soprattutto perché abbiamo imparato a dare del tu ad apparecchi elettronici in grado di rispondere a dubbi, domande e curiosità in tempo reale. Informazioni, persone e aziende sono sempre più a portata di pochi clic e lo stesso ragionamento vale anche per quanto riguarda lo svago digitale. Si tratta di una svolta in questo contesto che, per sua essenza, è fluido e in continuo aggiornamento. In questo solco si inserisce l’app MyLotteries, che consente la verifica delle vincite Lotto e 10elotto. Smartphone e tablet sono una presenza silenziosa, quasi una seconda pelle: li troviamo sempre al nostro fianco per qualsiasi evenienza. E soprattutto in questo periodo storico, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, durante il quale siamo chiamati a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Grazie a MyLotteries sarà sempre possibile rimanere aggiornati in merito a qualsiasi concorso, estrazione di numeri o verifica di vincite per le diverse lotterie disponibili.

Download gratuito: come effettuarlo per Apple e Android

Sarà sufficiente possedere uno smartphone o un tablet per effettuare il download dell’app MyLotteries e restare così sempre aggiornati su risultati e appuntamenti. Al momento è possibile farlo soltanto tramite lo store di Apple, mentre invece per i dispositivi con Android sarà necessario abilitare per l’installazione le fonti di terze parti e procedere al download direttamente dal portale ufficiale. Oltre a smartphone e tablet sarà inoltre necessario possedere anche un conto gioco, così da prendere correttamente parte ai vari tipi di svago offerti (i premi in palio sono spesso molto ingenti). In tutti i casi, sarà sempre possibile pur non possedendo il conto gioco preparare la schedina sempre attraverso la app MyLotteries, recandosi in seguito al punto vendita più vicino e mostrando il QR Code direttamente dalla sezione dedicata ‘Le tue schedine’. Sarà anche molto semplice, in qualsiasi momento, richiamare le schedine già salvate e ritenute più fortunate (salvate tra i preferiti) in modo da tornare a giocarle.

MyLotteries: ecco quali servizi offre

Una volta scaricata l’app MyLotteries si potrà usufruire di molti servizi, orientandosi al meglio nel panorama di offerte di svago digitale. Sarà sempre possibile scoprire in pochi clic se la propria giocata sia risultata o meno vincente, inoltre si potranno seguire in diretta le varie estrazioni relative ai diversi giochi come Lotto, 10eLotto e Million Day. Consultare l’archivio delle estrazioni avvenute nel corso del tempo sarà altrettanto semplice, in più scansionando la ricevuta o il proprio biglietto Gratta e vinci - utilizzando il lettore di QR Code nello smartphone si potrà conoscere l’esito dei vari concorsi con effetto immediato. Sia il gioco che le transazioni vengono resi insomma più agili e sicuri. Tutto grazie alla portabilità, il cui incremento consente di potersi dedicare in maniera nuova e diversa a questo tipo di svago.