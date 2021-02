Toshiba presenta i nuovi hard disk MG09: 18TB e nove piatti

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) presenta la nuova serie di HDD MG09: la prima gamma di prodotti dell’azienda con registrazione magnetica assistita da energia. Basata sul design di terza generazione a 9 piatti riempiti con elio, brevettato da Toshiba, incorpora la rivoluzionaria tecnologia Flux Control - Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR). Grazie a questi progressi, la densità della registrazione magnetica convenzionale (CMR) è stata portata a 2TB per disco, raggiungendo così una capacità totale di 18TB.

Con il 12,5% di capacità in più rispetto ai precedenti modelli da 16TB, le unità CMR MG09 Series da 18TB sono compatibili con una vasta gamma di applicazioni e sistemi operativi. Questi HDD sono in grado di gestire workload misti di lettura/scrittura casuale e sequenziale sia per implementazioni su scala cloud che per data center tradizionali. Offrono prestazioni da 7.200 rpm, con un carico di lavoro pari a 550TB all'anno e la possibilità di scegliere tra interfacce SATA o SAS. Il form factor compatto da 3,5 pollici, standard del settore, e helium-sealed inoltre assicura efficienza dal punto di vista energetico.

Valore aggiunto della serie MG09

La serie MG09 dimostra ancora una volta l'impegno di Toshiba nella continua innovazione del design degli HDD e la capacità di soddisfare le esigenze di un mercato in costante evoluzione sia per i dispositivi di storage nei server su scala cloud, sia più in generale nelle implementazioni di infrastrutture di storage Object e File. Grazie ai valori di efficienza energetica migliorati e agli ottimi livelli di capacità, leader del settore, queste unità sono destinate a consentire un raggiungimento di densità di archiviazione più elevato nelle operazioni su scala cloud, hybrid-cloud e on-premises. Si assisterà quindi a riduzioni del CapEx necessario, in modo che il total cost of ownership (TCO) possa essere mantenuto al minimo.

«Con i nuovi HDD ad alta capacità ed efficienza energetica della serie MG09, Toshiba offre un notevole valore aggiunto ai nostri clienti più attenti ai costi delle soluzioni di storage e cloud-scale. Sfruttando la tecnologia FC-MAMR, queste unità rispondono agli obiettivi critici di TCO, riducendo sostanzialmente il costo unitario per GB», afferma Larry Martinez-Palomo, General Manager Storage Products Division, Toshiba Electronics Europe GmbH.

Le unità della serie MG09 da 18TB saranno disponibili dalla fine di marzo 2021.