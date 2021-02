Pinterest lancia «Interests»: il nuovo widget per iOS

Pinterest è una fonte di ispirazione inesauribile. Ogni mese sono oltre 450 milioni le persone che lo usano per cercare idee, dalle ricette salvacena ai programmi di fitness fino ai consigli sul look e sulla casa.

Oggi Pinterest presenta l’ultimo widget per iOS, «Interests», che consentirà agli utenti di selezionare i propri interessi e ricevere ogni giorno contenuti aggiornati direttamente sulla schermata Home del proprio cellulare.

Gli interessi tra cui scegliere sono tanti:

Bellezza

Arredamento d'interni

Alimenti

Moda donna e uomo

Da quando Pinterest ha lanciato il widget per iOS, nel mese di ottobre, oltre 2 milioni di utenti in tutto il mondo lo hanno aggiunto alla propria schermata Home. Dato che le persone usano Pinterest per trovare ispirazione e positività, con questo aggiornamento Pinterest vuole rendere ancora più facile accedere ai contenuti di maggiore interesse e avere ogni giorno tante nuove idee a portata di mano.

Come scaricare il widget per iOS Interests:

Controllare di aver installato l'ultima versione di iOS

Tenere premuto a lungo uno degli spazi disponibili sulla schermata Home

Selezionare l'icona (+) per aggiungere un widget

Selezionare il widget di Pinterest

Selezionare «Interests»

Premere l'icona (+) per aggiungere il widget

Selezionare il widget di Pinterest dalla schermata Home

Scegliere il proprio interesse preferito dall'elenco

Selezionare la frequenza di aggiornamento

Godersi i contenuti preferiti!

Il nuovo widget è disponibile per gli utenti di Pinterest di tutto il mondo.