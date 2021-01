Scontrini cartacei addio: Qonto introduce la certificazione con valore probatorio delle ricevute digitalizzate

Qonto, l'istituto di pagamento che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, lancia - per primo in Italia - la certificazione con valore probatorio che assegna alle ricevute digitalizzate lo stesso valore legale di quelle cartacee.

Il nuovo servizio di Qonto prevede la certificazione e l'archiviazione dei giustificativi di spesa, caricati sull'app e allegati digitalmente alle transazioni, e offre così l’opportunità unica di eliminare definitivamente gli scontrini cartacei, liberando dall’obbligo di raccogliere e conservare centinaia di ricevute.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa fiscale vigente: tramite una firma elettronica e un timbro digitale generati automaticamente, insieme a data e ora esatta della certificazione, Qonto rilascia la certificazione probatoria per ogni copia digitale della ricevuta conforme all'originale. Questa viene poi memorizzata e conservata senza limiti temporali e in modo sicuro, in conformità con il regolamento europeo eIDAS.

L'offerta di Quonto

Qonto è il primo servizio di banking in Italia ad offrire la certificazione con valore probatorio per i giustificativi di spesa digitalizzati. Una funzionalità che non si limita solo a semplificare la gestione delle note spese aziendali, ma che eliminandole, ottimizza ulteriormente le tempistiche amministrative e contabili delle imprese.

La continua evoluzione dell’offerta, che prevede l’implementazione di funzionalità sempre nuove e dedicate al business, conferma ancora una volta il posizionamento di Qonto come operatore customer-centric, attento a intercettare e a rispondere alle esigenze di imprenditori e professionisti.

Il nuovo strumento offerto da Qonto aiuta le PMI ad affrontare il processo di digital transformation, accelerato dall’emergenza pandemica che ha radicalmente modificato le nostre abitudini di vita e di lavoro. La certificazione con valore probatorio, associata alla dematerializzazione delle note spese già in uso da Qonto, consente infatti alle aziende una gestione integrata e snella dei giustificativi e, quindi, un maggior risparmio di tempo prezioso.

«Il 2020 ha dimostrato in modo inconfutabile quanto la digitalizzazione sia per le PMI fondamentale non solo per garantire una maggiore competitività di medio-lungo periodo, ma anche per un tema di vera e propria sopravvivenza nel breve periodo. In Qonto abbiamo a cuore la crescita delle imprese e lavoriamo con l’obiettivo di sostenerle, dotandole di strumenti digitali per la gestione delle finanze aziendali in incessante evoluzione e studiati per generare un grado di flessibilità ed efficienza sempre crescente» spiega Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia.

«Comprendiamo meglio di chiunque altro il valore che il tempo riveste per un’azienda, ed è per questo che - per primi - abbiamo sviluppato il servizio di certificazione e archiviazione dei giustificativi di spesa digitalizzati. Con questa nuova funzionalità guidiamo le organizzazioni a cogliere i vantaggi della digitalizzazione, aiutandole a snellire i processi amministrativi e a focalizzarsi sulla produzione di valore».