Il 5G e il suo impatto nel settore nel gaming

Il 5G è ormai parte integrante delle nostre vite e pronto a portare il settore del gaming a un livello superiore in tantissimi modi diversi, dal canale mobile all’esperienza utente nel suo complesso. Il 5G non ha solamente un impatto sul mondo dal gaming, ma è destinato a cambiare per sempre il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi mobili, ed è proprio per questo che continua a fare notizia. Gran parte di questo clamore è legata alla tecnologia utilizzata e alla sua capacità di accedere ai nostri dati.

Il 5G è una tecnologia di rete wireless di 5a generazione che rappresenterà un notevole miglioramento rispetto alla rete 4G. Il fattore più importante sarà la velocità Internet decisamente più elevata: si prevede che il 5G sarà circa il 1.000% più veloce del suo predecessore, il che significa che potrà essere utilizzato per visualizzare contenuti in 4K senza nessun rischio di buffering e persino per azionare auto autonome. Il 5G è ancora alle sue fasi iniziali e, insieme alla realtà virtuale, è destinato a rappresentare il futuro del settore del gaming.

Ecco cosa offrirà il 5G:

Una velocità media di 300 megabit per secondo

Una velocità massima di 10 gigabit per secondo

La possibilità di effettuare il download di un DVD da 4,7 GB in soli 4 secondi

Si tratta di un passo in avanti davvero notevole per la tecnologia mobile se pensiamo che tutto è iniziato nell’era dell’1G, ben diverso da quello a cui siamo arrivati ora. Alla base di tutto c’è il progresso tecnologico, che ha portato una maggior efficienza, grafica ed effetti sonori migliori, oltre al continuo rilascio di nuove app. Questi fattori sono stati fondamentali nell’ambito del settore del gaming e il 5G porterà tutto questo a un livello ancora superiore.

Il mercato del gaming e dei casinò ha continuato la sua ascesa negli anni più recenti, e gran parte di questo successo è legato agli smartphone e alla loro accessibilità così semplice. Ora è possibile visitare piattaforme come casinos.it con molta più facilità ed avere così una panoramica dei migliori casinò online italiani e dei relativi bonus messi a disposizione. Queste offerte sono il fattore che più di tutti sta continuando ad accrescere la popolarità di queste piattaforme, una tendenza che abbiamo potuto osservare anche quest’anno, soprattutto durante il lockdown. Con la conseguente impennata nel numero dei giocatori sui diversi siti di giochi, il settore dei casinò in tempo reale ha spesso dovuto affrontare problemi legati alla connessione, che a volte ha portato alla limitazione nel numero dei giocatori. Con il 5G, questo problema verrà risolto: non ci saranno più ostacoli per tutti quei giocatori che vorranno accedere ai giochi da casinò in tempo reale.

È tutta una questione legata al gaming da dispositivi mobili, una categoria pronta registrare un ulteriore impatto con il rilascio del 5G. Innanzitutto, questa innovazione significherà un’esperienza di gioco migliore per gli utenti: attualmente i giochi sono creati appositamente per l’utilizzo su smartphone e tablet. Se questo limite viene superato e gli standard si alzano, allora verranno creati giochi di qualità più elevata, facilmente accessibili anche da smartphone. Parliamo di giochi con grafica ed effetti visivi migliori, per esaltare al massimo il mercato del gaming attuale e la relativa offerta. Questa nuova tecnologia giocherà un ruolo anche nel futuro dei giochi multigiocatore. Gli utenti si trovano ad affrontare ancora svariati problemi quando troppi dispositivi sono connessi contemporaneamente alla rete, ma l’avvento del 5G permetterà di superare questo ostacolo e quelli legati alla larghezza di banda, facendo fare un ulteriore passo avanti al settore del gaming online.

La differenza principale riguarderà la qualità dei giochi offerti e la facilità di accesso da parte degli utenti in qualsiasi circostanza, dalla comodità della propria casa a quando si è in movimento. Con il 5G, i problemi di connessione saranno solo un lontano ricordo, un aspetto che lascia presagire un futuro davvero brillante per un settore che, secondo le stime, raggiungerà un valore di circa 445 miliardi di euro entro il 2021.