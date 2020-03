Il decalogo dello smart working per le piccole imprese

MILANO - Con gli ultimi provvedimenti legati all’emergenza Coronavirus, le soluzioni di smart working sono diventate imperative anche per le aziende che inizialmente avevano scelto la prudenza o erano impreparate. Ecco un breve decalogo messo a punto dal centro di formazione per le imprese Lef-Lean Experience Factory 4.0, la fabbrica didattica realizzata a San Vito al Tagliamento (Pn), da Unindustria Pordenone e McKinsey, per attivare o rinforzare l’organizzazione del lavoro da remoto.

Il decalogo:

Verificare l’esistenza e la qualità della connessione a Internet dei collaboratori; Creare un elenco delle dotazioni individuali, e di eventuali carenze da compensare, da tenere costantemente aggiornato; Concedere l’accesso da remoto alla rete protetta aziendale ai personal computer affidati ai collaboratori; Estendere alla rete e ai dispositivi dei collaboratori la protezione degli accessi e dei dati; Dotarsi di strumenti adeguati per dialogare in tempo reale con i collaboratori, come per esempio Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Slack; Fornire ai collaboratori i suggerimenti ambientali minimi per operare con efficacia da remoto, relativamente per esempio alla disponibilità di spazi adeguati, alla riduzione delle distrazioni e alle soluzioni (personali) per operare con concentrazione e senza interruzioni; Definire l’operatività in funzione di compiti da svolgere, piuttosto che dei tempi di lavoro: avere un obiettivo da raggiungere o una scadenza da rispettare rendono questo passaggio particolarmente funzionale. Anche in questo caso, si possono utilizzare applicazioni dedicate, come per esempio Microsoft Planner, Trello, Asana; Attivare un servizio di assistenza, che permetta di gestire in tempo reale sia i problemi tecnici sia soprattutto qualunque dubbio o necessità legati allo svolgimento delle singole attività operative; Attivare nuove linee telefoniche, anche virtuali, per gestire il prevedibile incremento di traffico; Consultare i servizi di connettività e formazione on line messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid)