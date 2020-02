NTT Ltd. e Palo Alto Networks «migliorano» le soluzioni Secure by Design

MILANO - NTT Ltd., fornitore di servizi IT leader nel mondo, e Palo Alto Networks, leader globale nella cybersecurity, hanno annunciato di aver esteso la loro partnership strategica per offrire un portfolio di prodotti per la sicurezza intelligenti che aiuteranno i clienti a minimizzare i rischi, riducendo i tempi di previsione, rilevazione e risposta agli attacchi. La nuova offerta combinerà i servizi ‘Secure by Design’ di NTT Ltd. e le tecnologie Prisma™ Access e Cortex™ XSOAR di Palo Alto Networks focalizzandosi su intelligent workplace, intelligent infrastructure e intelligent cybersecurity. L’offerta si integra con workspace digitali già esistenti e soddisfa i requisiti specifici di sicurezza informatica e di rete.

‘Secure by Design’ significa avere consapevolezza della cybersecurity a tutti i livelli aziendali e integrare la sicurezza nelle soluzioni, effettuare il monitoraggio della compliance, implementare sicurezza applicativa, servizi di vulnerabilità, identificazione delle minacce e servizi di risposta agli attacchi, da affiancare alle capacità di service delivery di NTT Ltd.. Grazie alle tecnologie Prisma Access e Cortex XSOAR di Palo Alto Networks, più di 2.000 specialisti della sicurezza di NTT Ltd. saranno in grado di proporre questa nuova offerta come servizio gestito per la sicurezza, fornendo ai clienti una piattaforma flessibile e scalabile e servizi a valore aggiunto, una capacità determinante in una fase in cui l’hardware si sta spostando verso infrastrutture software-defined programmabili.

Dichiarazioni

«Estendere la relazione con il nostro consolidato partner, Palo Alto Networks, sarà estremamente vantaggioso per i nostri clienti che potranno contare su soluzioni congiunte chiavi in mano,» ha affermato Matt Gyde, Chief Executive Officer per NTT Ltd.’s Security Division. «Lavorare insieme per sviluppare e proporre un’offerta congiunta nell’ambito del Secure by Design offrirà alle organizzazioni la capacità di andare oltre i controlli di sicureza di base e, al contempo, di eliminare le complessità associate all’implementazione e alla manutenzione dei controlli più avanzati. Continueremo a far evolvere questa partnership lavorando a stretto contatto con il team di Palo Alto Networks per continuare a proteggere i complessi ambienti IT di oggi.»

Secondo quanto affermato da Dominic Trott, Research Director for Security and Privacy di IDC in Europa: «L’aumento della trasformazione digitale e la dissoluzione del concetto di «perimetro di sicurezza» porta a considerare la sicurezza come una problematica al pari di quelle tecnologiche. Questa trasformazione invita le aziende ad adottare i principi di ‘Secure by Design’ per garantire il successo delle proprie strategie di Digital Trust e Future of Work. Nel frattempo, la complessità degli ambienti tecnologici di sicurezza rimane un problema spinoso. La ricerca di IDC mostra che il principale inibitore che sta impedendo ai team Europei di sicurezza di migliorare le proprie capacità è la mancanza di disponibilità a causa del tempo speso per la manutenzione degli strumenti di sicurezza. Di conseguenza, la nuova partnership di NTT Ltd. con Palo Alto Networks apporta un duplice beneficio: da un lato, contribuisce a integrare il concetto di secure by design negli ambienti di lavoro digitali, dall'altro, riduce la complessità grazie a un'architettura integrata che può essere fornita come servizio.»

Tre modelli chiave di Secure by Design

La partnership di NTT Ltd. e Palo Alto Networks consta di una lunga storia di collaborazione nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza informatica e la nuova offerta si focalizzerà principalmente su tre modelli chiave di Secure by Design:

Intelligent Workplace: ‘Secure Employee’ fornito da Prisma Access Threat Detection + Risposta agli incidenti + Consulenza + Uptime per Palo Alto Networks.

‘Secure Employee’ fornito da Prisma Access Threat Detection + Risposta agli incidenti + Consulenza + Uptime per Palo Alto Networks. Intelligent Infrastructure: ‘Secure Branch’ fornito da by Prisma Access + Rilevazione delle Minacce + Risposta agli incidenti + Consulenza + Uptime per Palo Alto Networks.

‘Secure Branch’ fornito da by Prisma Access + Rilevazione delle Minacce + Risposta agli incidenti + Consulenza + Uptime per Palo Alto Networks. Intelligent Cybersecurity: ‘Secure Automated Operations’ fornito dalla piattaforma Palo Alto Networks Cortex XSOAR + Consulenza.

Queste nuove offerte ‘Secure by Design’ consentiranno ai clienti di scalare facilmente le proprie operazioni con un’architettura e un modello di erogazione del servizio che include tecnologie, persone e processi aziendali. Gli eventi machine-to-machine e il filtraggio degli alert aiuteranno i clienti a ridurre il Mean Time To Respond (MTTR) e a limitare l’esposizione al rischio di minacce.

«NTT Ltd. è un partner di valore e siamo onorati che abbiano trovato in Palo Alto Networks il partner ideale per l’architettura ‘Secure by Design’ di riferimento,» ha aggiunto Amit Singh, presidente di Palo Alto Networks. «Combinando le nostre tecnologie Prisma Access e Cortex XSOAR con le principali tecnologie di NTT supportiamo le organizzazioni a orientarsi nella trasformazione digitale in modo semplice e sicuro.»

NTT Ltd. integrerà anche la tecnologia Cortex XSOAR all’interno dei suoi molteplici Security Operations Centers (SOC) a livello globale. Questo semplificherà la fornitura di servizi avanzati per i clienti dei Managed Security Services di NTT Ltd.. La forniturà dei servizi verrà inoltre integrata per i clienti di Palo Alto Networks che necessitano della tecnologia di modernizzazione SOC attraverso SOAR. Questo consentirà a NTT Ltd. di concentrarsi sullo sviluppo innovativo in linea con le tendenze del mercato unitamente alla transizione di servizio senza interruzioni dal client SOC ai servizi di SOC, ricerca e rilevamento delle minacce di NTT Ltd..