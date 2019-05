Google e Android Auto, Antitrust avvia indagine per abuso posizione dominante

MILANO - Indagine dell'Antitrust su Google per abuso di posizione dominante. L'authority ha deciso «l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Alphabet, Google e Google Italy per accertare un presunto abuso di posizione dominante». Ieri i funzionari dell'Autorità «hanno svolto ispezioni in alcune sedi delle società interessate con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza».

Le «lamentele» di Enel

«Google, tramite il sistema operativo Android - spiega l'Antitrust - detiene una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device e avrebbe rifiutato di integrare nell'ambiente Android Auto la app 'Enel X Recharge', sviluppata da ENEL per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche».

Android Auto «consente ai possessori di smartphone Android di utilizzare in maniera facile e sicura alcune app e funzionalità del telefonino quando sono alla guida di un veicolo. Pertanto, l'esclusione della app ENEL X Recharge da Android Auto riduce la fruibilità di tale app da parte degli utenti e limita le possibilità di questi ultimi di usare le utilità della app, tra cui la prenotazione delle colonnine di ricarica».

L'istruttoria si concluderà entro il 30 maggio 2020

L'interesse di Google «sembrerebbe quello di difendere e rafforzare il modello di business della propria app Google Maps, che offre una vasta gamma di servizi agli utenti finali, tra cui anche informazioni sulla localizzazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche e indicazioni su come raggiungerle. Google Maps rappresenta anche un punto di accesso agli utenti finali nonchè al flusso di dati generato dalle attività degli stessi».

La «risposta» di Google

«Android Auto è progettato pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo le distrazioni e garantire che le app possano essere utilizzate in modo sicuro durante la guida. Stiamo rivedendo il provvedimento, continueremo a collaborare con le autorità per risolvere le loro preoccupazioni». E' quanto dichiarato da un portavoce di Google in risposta all'avvio da parte dell'Antitrust di un'istruttoria nei confronti della Società per abuso di posizione dominante.