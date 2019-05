Amazon punta sul cibo a domicilio: investe 575 milioni di dollari in Deliveroo

MILANO - Deliveroo annuncia che Amazon sta realizzando un nuovo round di finanziamento preferito condiviso Series G di 575 milioni di dollari, accanto agli investitori esistenti T. Rowe Price, Fidelity Management e Research Company, e Greenoaks. Questo significa che Deliveroo ha raccolto in totale fino ad oggi 1,53 miliardi di dollari. Lo rende noto un comunicato di Deliveroo che sottolinea come con questo finanziamento, Deliveroo continuerà a costruire il suo servizio di livello mondiale, portando ai clienti il cibo che vogliono quando e dove vogliono, offrendo ancora più lavoro per i rider, e aiutando i ristoranti a crescere nel loro business raggiungendo nuovi clienti.

Il nuovo investimento contribuirà a:

far crescere il team di ingegneri di Deliveroo con sede a Londra, creando posti di lavoro altamente qualificati e promuovendo la crescente reputazione di Londra come hub tecnologico;

ampliare la portata delle consegne di Deliveroo al fine di continuare a offrire il suo servizio ai nuovi clienti;

portare nuove innovazioni nel settore del cibo, ad esempio attraverso le super cucine per il solo delivery «Edition», così come attraverso nuovi format che aiuteranno i ristoranti a espandersi in nuove aree a un costo inferiore e con un minor rischio, portando maggiore scelta nei quartieri;

sviluppare nuovi prodotti, per i clienti per offrire un'esperienza più personalizzata, un maggiore supporto per i ristoranti partner, e nuovi strumenti per offrire ai rider un lavoro flessibile e ben retribuito.

Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo, ha dichiarato: «questo nuovo investimento aiuterà Deliveroo a crescere e a offrire ai clienti ancora più scelta, su misura per i loro gusti personali, offrendo ai ristoranti maggiori opportunità per crescere e per espandere le loro attività, creando un lavoro più flessibile e ben retribuito per i rider.

«Amazon è stata un'ispirazione per me personalmente e per l'azienda, e non vediamo l'ora di collaborare con un'organizzazione così ossessionata dal ruolo dei clienti. «Questa è una grande notizia per i settori della tecnologia e della ristorazione, e contribuirà a creare posti di lavoro in tutti i paesi in cui operiamo».

«Siamo impressionati dall'approccio di Deliveroo e dalla loro dedizione nel fornire ai clienti una selezione sempre crescente di ottimi ristoranti, oltre a comode opzioni di consegna», ha dichiarato Doug Gurr, Country Manager di Amazon UK. «Will e il suo team hanno costruito una tecnologia e un servizio innovativi e siamo entusiasti di vedere cosa faranno ancora».