Born2Code, riparte l’Academy gratuita per ragazzi: ecco come iscriversi

Tutti noi sappiamo quanto la formazione e lo studio siano fondamentali per il futuro dei giovani e del Paese. Soprattutto adesso, visto il veloce cambiamento della società e l’emergere di nuovi mestieri legati al digitale e alle nuove tecnologie. Purtroppo, però, se da un lato questa importanza è nota a tutti, dall’altro non sempre una famiglia può sostenere il percorso di formazione dei propri ragazzi, per via del fatto che alcuni corsi specializzanti possono rivelarsi piuttosto costosi. Chi non può permettersi queste scuole, però, ha comunque la possibilità di trovare delle buone alternative gratuite. E fra queste opportunità si trova anche Born2Code

Cos’è e come funziona Born2Code

Born2Code è una vera e propria Academy pensata per tutti i giovani che desiderano diventare esperti in programmazione informatica. Il corso, che è del tutto gratuito, consente di imparare tutti i rudimenti della programmazione mobile e web, e dà ottime prospettive anche in termini di collocamento. Il corso, della durata di tre mesi, conta sul supporto degli insegnanti di Codemotions e prevede molti seminari tecnici e di approfondimento. La scuola Born2Code, che è stata organizzata da Groupama, dopo il successo della scorsa edizione farà quindi il bis a Roma. Ecco le parole di Giorgia Freddi, direttore marketing di Groupama: «Siamo orgogliosi di aver creduto dallo scorso anno nel progetto Born2Code, un’iniziativa in linea con la dimensione di responsabilità sociale del nostro Gruppo e con la nostra identità di player digitale legato all’innovazione. Rilanciare la seconda edizione dell’Academy Born2Code, significa continuare a investire sui giovani proponendo un format aggiornato e allineato ai topic informatici del momento».

Come iscriversi alla scuola Born2Code

Born2Code, rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni, si svolgerà a Roma (presso i laboratori della LUISS EnLabs e dell’HUB di LVenture Group) a gennaio 2019. Il programma didattico includerà lezioni, seminari e laboratori riguardanti alcune delle competenze informatiche al momento più gettonate: fra queste si trovano il responsive design, HTML5, l’UX e l’UI, JavaScript, CSS e ReactJS. Per poter prendere parte alla scuola, bisognerà presentare la propria candidatura entro il 30 novembre 2018. In seguito, i ragazzi selezionati verranno chiamati per sostenere un colloquio, in base al quale verranno poi fatte le scelte finali.