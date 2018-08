Premio GammaDonna, candidature per startup fino al 12 settembre

C’è tempo fino al 12 settembre per candidarsi al Premio GammaDonna, promosso dall’omonima associazione, in occasione del 10° Forum Nazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile - GammaForum che si terrà a Milano, presso la sede de Il Sole 24Ore, il 15 novembre prossimo con il titolo «FuturAzioni. È tempo di sfide».

Il PREMIO è destinato a imprenditrici di ogni età e a giovani imprenditori under 35 che si siano distinti per aver innovato con prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi nuovi all’interno della propria azienda, costituita entro il 30 giugno 2016. Imprenditrici e giovani imprenditori che hanno saputo coniugare con successo innovazione, impresa e società, sperimentando attività e assetti nuovi e facendo del «valore condiviso» un vero e proprio vantaggio competitivo.

Le candidature in short-list avranno uno spazio sulla piattaforma GammaDonna che, dal 2004, racconta e diffonde storie di innovazione, leadership, visione. Le 6 candidature finaliste apriranno il 10° GammaForum, dove una Giuria composta da personalità del mondo dell'impresa, del venture capital e dell'innovazione decreterà il vincitore. In palio, un Master della 24Ore Business School, un percorso d’incubazione in Polihub-Politecnico Milano, incontri con gli investitori del network BacktoWork24, 6 mesi di mentoring affiancati da un manager selezionato ValoreD, attività di comunicazione dedicate.

Tra le candidature pervenute saranno inoltre assegnati 2 AWARD:

* Il QVC Next Award per il prodotto più innovativo premierà l’eccellenza creativa Made in Italy che si aggiudicherà un percorso di mentoring su business model e strategie di mercato e verrà ammessa al QVC Next Lab 2019, percorso di formazione dedicato a startup al femminile con forte focus sulla fase del go-to-market.

* All’imprenditrice o giovane imprenditore che si siano distinti nel campo della comunicazione è invece destinato il Giuliana Bertin Communication Award, speciale riconoscimento di Valentina Communication, istituito in memoria della sua fondatrice (in premio, un pacchetto di attività di comunicazione, un Master 24Ore Business School, incontri con investitori del network BacktoWork24, percorso di mentoring ValoreD).

Candidature entro il 12 settembre 2018.