Le dieci app indispensabili per i business traveller

MILANO - I viaggi di lavoro, per quanto necessari e stimolanti, sono spesso impegni stancanti e fonte di stress. Ogni momento è buono per portarsi avanti con il lavoro, ma anche (se possibile) recuperare un po’ le energie. Per un’esperienza lavorativa più tranquilla, a volte bastano uno smartphone e le app giuste. Qui un elenco delle 10 app che non devono mancare nello smartphone di chi viaggia per lavoro.

Sfruttare al meglio ogni momento (soprattutto le pause) con ByHours

Alcune volte è necessario fare una sosta da un viaggio, fronteggiare ritardi e cancellazioni, partecipare a una videoconferenza importante. BYHOURS è una piattaforma online che permette di prenotare pacchetti da 3, 6 o 12 ore in più di 3.000 hotel di tutto il mondo. Con questi microsoggiorni è ora possibile riposare, connettersi, fare una doccia e dimenticarsi della scomoda sedia in aeroporto semplicemente prenotando qualche ora nell’hotel più vicino allo scalo, o dentro lo stesso, quasi ai piedi della pista, e potendo usufruire di tutti i servizi della struttura. BYHOURS è gratuita e disponibile sia su dispositivi iOS e Android, che su desktop.

Prenotare il proprio viaggio in treno in maniera semplice e veloce con Trainline

Per chi si sposta in treno, il modo più efficiente e affidabile per acquistare i biglietti senza preoccupazioni è Trainline. Questa app, infatti, permette di prenotare in maniera facile e rapida i biglietti del treno proponendo soluzioni di viaggio adatte alle proprie esigenze grazie alla possibilità di confrontare orari e prezzi di diverse compagnie ferroviarie. È così possibile confrontare in un solo colpo d’occhio le soluzioni Trenitalia e Italo e acquistare il proprio biglietto in soli 58 secondi senza perdere tempo. Trainline è gratuita e disponibile sia su dispositivi iOS e Android, che su desktop.

Preparare la valigia non sarà più un problema con PackPoint

Sapere esattamente cosa portare, senza esagerare e mettere in valigia tutto il guardaroba è una capacità che si affina con l’esperienza. Ma un aiuto può arrivare da PackPoint, un’app che prende in considerazione le specifiche necessità del viaggio, la sua durata e le previsioni del tempo per creare una lista personalizzata di indumenti da portare. La promessa è quella di non dover più imbarcare bagagli troppo voluminosi e pesanti, ma viaggiare leggeri senza dimenticare nulla. PackPoint è gratuita e disponibile su dispositivi iOS e Android.

Fare brainstorming in solitaria con Evernote

Uno dei lati positivi del viaggio è che aiuta a pensare. E se l’idea per un progetto di lavoro importante dovesse nascere proprio durante il viaggio è possibile annotarla su Evernote, un quaderno digitale di appunti che permette di catturare, arricchire e condividere le proprie idee su qualsiasi dispositivo evitando sin da subito di annotarle su fogli di carta (molto facili da perdere). Una volta prodotta, la nota è accessibile, facilmente individuabile e condivisibile. Evernote è disponibile su dispositivi iOS e Android.

Preparare l’agenda giornaliera con Todoist

Durante il viaggio di andata, ma soprattutto durante quello di ritorno capita di pensare a tutto il lavoro da svolgere in ufficio al proprio ritorno. A tal proposito, per portarsi avanti e prepararsi al rientro in ufficio è possibile organizzarsi l’agenda giornaliera con Todoist, un’applicazione di produttività che permette di gestire i propri impegni organizzandoli in liste con tag e categorie, così da avere sempre tutto sotto controllo. Inoltre le attività appuntate sulla lista si possono gestire sempre e ovunque, su tutti i dispositivi e anche offline. Todoist è gratuita e disponibile sia su dispositivi iOS e Android, che su desktop.



Ricevere gli aggiornamenti real time dai colleghi in ufficio con Slack

Soprattutto quando ci si trova in trasferta, stare al passo con i continui scambi di mail e con le frequenti condivisioni di documenti non è sempre facile. In tal caso giunge in aiuto Slack, un client di messaggistica che permette di ottimizzare i tempi di comunicazione tra i membri appartenenti a uno stesso gruppo di lavoro e condividere con facilità i documenti in tempo reale sostituendo in tal modo la posta elettronica. È così possibile avere tutti i messaggi in un unico posto, istantaneamente accessibili alla ricerca. Slack è disponibile su dispositivi iOS e Android.



Scannerizzare i documenti per viaggiare più leggeri con CamScanner

Quante volte capita di dimenticare appunti e documenti sui mezzi. Per evitare che ciò accada è possibile utilizzare CamScanner, un’applicazione che permette di digitalizzare, sincronizzare, condividere e gestire diversi contenuti su qualsiasi dispositivo. Basta usare la fotocamera del proprio smartphone per scansionare rapidamente qualsiasi tipologia di documento cartaceo: ricevute, note, biglietti da visita, appunti e molto altro. CamScanner è disponibile su dispositivi iOS e Android.



Registrare le spese della trasferta con Live Expenses

Quando la fine del viaggio di ritorno è vicina può senz’altro tornare utile un’app che tenga traccia delle proprie note spese così da non aspettare di tornare in ufficio per consegnare gli scontrini. Live Expenses è un’applicazione per la gestione delle spese che permette di gestire i budget a disposizione. Permette di inserire i movimenti in entrata e in uscita, inserire nuovi progetti ai quali abbinare nuove spese o entrate e indicare la tipologia di spesa e di pagamento. Al termine consente di inviare le spese tramite email con le rispettive immagini delle ricevute. Live Expenses è disponibile per dispositivi iOS.



Non perdere nessun contatto con Business Card Reader

I viaggi di lavoro portano con sé molteplici biglietti da visita. Per non rischiare di perderli, Business Card Reader permette di scannerizzare e trasformare in contatto digitale ogni nuovo contatto, importando tutte le informazioni necessarie. Business Card Reader è disponibile su dispositivi iOS.



Tener traccia dei propri luoghi preferiti con Mapstr

Un moderno diario di viaggio, dove segnare tutti i posti visitati che si porteranno nel cuore o per ricordarsi un posto carino in vista del prossimo viaggio di lavoro. Mapstr permette di salvare posti geolocalizzati, creare una serie di tag per contraddistinguerli e scrivere brevi commenti. Si possono condividere con i propri amici e creare una rete di ristoranti, bar e musei utile per il prossimo viaggio. Mapstr è disponibile su dispositivi iOS e Android.