Scout, il broswer di Mozilla che puoi comandare con la voce

ROMA - Mozilla, il creatore di Firefox, sta lavorando su un browser controllato interamente con la tua voce. Il progetto, che si chiamerà Scout, permetterà agli utenti di esplorare il web senza usare uno schermo tattile, un mouse o una tastiera. L'organizzazione no-profit immagina un comando campione che suona come «Hey Scout, leggimi l'articolo sugli orsi polari». Un po’ come facciamo già oggi con Google.

Scout è stato rivelato per la prima volta ai dipendenti durante una riunione a tutto campo mercoledì, anche se i dettagli su come opererà sono ancora molto scarsi. Secondo un portavoce di Mozilla si tratterebbe di un progetto completamente early stage.

Mentre Amazon, Google e Apple stanno investendo sempre più sugli assistenti vocali, tra cui la popolare Alexa di Amazon, Mozilla sarebbe il primo a iniziare seriamente lo sviluppo di un browser web basato sulla voce. È un altro segno di come la voce sarà uno dei modi principali di interagire con i computer in un futuro non così lontano.