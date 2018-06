A Torino apre Officine Edison, il nuovo polo per l'energia sostenibile

TORINO - Uno spazio innovativo dedicato alla ricerca del settore energetico all’interno del quale potranno confrontarsi e collaborare startup, imprese e istituzioni, grazie all’aiuto di Edison e alla collaborazione con il Politecnico di Torino. Nella capitale sabauda nascono, infatti, le Offine Edison, luogo di innovazione per affrontare le sfide future imposte dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni in ambito socioeconomico.

NUOVO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITA’ - Grazie alla stretta e proficua collaborazione con il Politecnico di Torino e altre università, le grandi imprese, le startup e la Pubblica Amministrazione, Officine Edison punta a creare servizi innovativi di efficienza e risparmio energetico attraverso un approccio data science che sia in grado di accompagnare lo sviluppo del Paese verso un futuro di energia sostenibile. Le aree tematiche ruotano intorno ai big data analytics, mobilità elettrica, ottimizzazione efficienza energetica per il territorio e soluzioni intelligenti per la casa connessa e per la città.

ENERGY CENTER HOUSE - «L’intero ecosistema dell’innovazione potrà lavorare insieme in un ambiente che stimola la contaminazione e l’innovazione valorizzando la complementarietà e il know-how di tutti i soggetti coinvolti. - dichiara Marc Benayoun, Amministratore Delegato di Edison - Sono certo che Officine Edison e l’Energy Center House che lo ospita, diventeranno un caso esemplare di come imprese, istituzioni e mondo accademico siano in grado di dare un contributo concreto alla transizione energetica, accompagnando il sistema Paese verso un mondo sempre più low carbon e a misura delle comunità e delle imprese del territorio».

EDIFICI ECO - A Officine Edison alcuni progetti sono già stati avviati: è in corso, con il centro interdipartimentale smartdata@polito, un processo di modellazione degli edifici basato su open data. Su iniziativa di FCA Energy centrale e in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per l’energia del Politecnico, Officine Edison sta inoltre lavorando alla modellizzazione e l’ottimizzazione di processi industriali utilizzando tecniche di machine learning.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE - Infine, Edison utilizzerà questo spazio per iniziative di informazione e divulgazione finalizzate a promuovere sul territorio l’introduzione e l’utilizzo di servizi e prodotti nel campo dell’efficientamento e del risparmio energetico. Officine Edison ospita l’Energy Efficiency Campus e le lezioni del Master di secondo livello in Efficienza Energetica e sostenibilità nell’industria che, ideato e progettato dallo stesso Politecnico di Torino insieme a Edison Fenice, è uno dei primi master in Europa interamente dedicato a formare i professionisti per la gestione efficiente dell’energia.