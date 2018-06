Cinque app da portare in viaggio per organizzare la vacanza con un dito

MILANO - Dalla prenotazione del volo all’organizzazione degli itinerari, passando per il "fondo cassa" digitale. Ecco cinque app con cui è possibile organizzare un viaggio con un dito: quello che si usa sullo schermo dello smartphone.

Prenotare il volo più economico con Volagratis.com

Come fare per essere sicuri che il volo prenotato è davvero quello che ti porta a destinazione nel modo più economico? Scegliendolo su Volagratis.com, pioniere dei motori di ricerca per voli, che permette di comparare compagnie aeree tradizionali e low cost e suggerisce le soluzioni di viaggio più convenienti: dal mix & match (andata e ritorno con compagnie diverse) ai pacchetti vacanze che permettono di risparmiare fino al 30%.

Gestire la cassa comune del gruppo con Tinaba

In vacanza con gli amici? Nasce il problema delle spese comuni: chi si prende l’onere e la responsabilità di raccogliere e conservare tutti i contanti? Tinaba, la app per i pagamenti digitali che permette anche di trasferire e aggregare denaro senza costi di commissione. Nella sezione «We» della app si può aprire una cassa comune su cui caricare la quota stabilita, si può scegliere la durata della raccolta e indicare l’importo da raggiungere. Tutti vi possono accedere, senza liti o rischio di errori nei conteggi: se avanza qualcosa Tinaba restituisce in automatico le quote rimanenti in proporzione al numero di partecipanti.

Provare la vacanza on the road con Yescapa

La parola d'ordine dell'estate 2018 è libertà. Anche nei viaggi. Via libera allora alla vacanza on the road con Yescapa, la piattaforma digitale che permette di viaggiare in camper senza acquistarlo né noleggiarlo. Yescapa mette in contatto chi possiede un camper ma non può usarlo e chi vuole usarlo ma non può (o non vuole) comprarlo. La condivisione ha una durata massima di 30 giorni, protezione assicurativa e costi abbordabili.

Spostarsi con la sharing economy grazie a Virail

Dedicato ai veri viaggiatori: quelli per cui «la vera destinazione è il viaggio», quelli che di un viaggio ricordano soprattutto le persone, quelli che amano condividere le esperienze. Per loro c'è Virail, l'unico motore di comparazione che oltre a treni e aerei propone anche soluzioni di viaggio in car sharing e autobus, per aggiungere anche località non servite da aeroporti e stazioni, facendo amicizia e risparmiando.

Organizzare esperienze indimenticabili con lastminute.com

In ufficio non vi mettete d'accordo per il piano ferie? In famiglia non riuscite a trovare un compromesso tra i gusti di tutti? Non temete, potete trovare il modo di partire e vivere esperienze indimenticabili per ritrovare la felicità su lastminute.com, piattaforma sulla quale si può organizzare tutto il viaggio: dal volo all'hotel, viaggi lunghi o city breaks. Con un occhio al portafoglio.